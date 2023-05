SENEC cresce coi Business Partner che, in occasione della recente fiera K.EY 2023 ha premiato all’interno della sua nuova “business lounge”.

Proprio in occasione dell’importante manifestazione riminese, lo specialista nella produzione di sistemi intelligenti di accumulo e nella fornitura di soluzioni a 360° per l’indipendenza energetica ha voluto dare particolare rilevanza alla sua attività.

In particolare, nel corso del suo tradizionale party allo stand, diventato ormai un appuntamento atteso, SENEC ha inaugurato la sua rete di Business Partner, che collaboreranno con l’azienda allo sviluppo di questo nuovo segmento di business, suggellando la collaborazione con la consegna di una targa.

SENEC cresce coi Business Partner, oggi sempre più consulenti

“La cerimonia di premiazione dei nostri partner – spiega Antonio Mustaro, Sales Director di SENEC Italia – rappresenta per noi una parte fondamentale della fiera, in cui riconosciamo il contributo di chi ci supporta quotidianamente nello svolgimento del nostro lavoro. Quest’anno è stato il turno delle aziende che ci aiuteranno a sviluppare l’attività nel settore degli impianti industriali e tra queste rientrano anche alcune che già collaborano con noi anche nell’ambito residenziale. Si tratta di installatori, progettisti o consulenti energetici che, a diversi stadi della catena, dalla vendita consulenziale all’installazione degli impianti, ci supportano nell’offrire alle imprese un servizio a 360° e con elevati standard di qualità e di efficienza. Ci teniamo a mettere in risalto il loro impegno e la loro dedizione costante nel raggiungimento degli obiettivi comuni, il desiderio è quello di continuare a crescere ed avere successo insieme nel fotovoltaico italiano”.

Questa la lista dei Business Partner premiati durante la fiera: