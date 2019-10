IN Stamperia Digitale, più creatività e flessibilità con Ricoh

IN Stamperia Digitale sceglie Ricoh Pro C7200X per realizzare applicazioni personalizzate e ad alto impatto visivo grazie all’utilizzo di colori speciali

Entusiasmo, spirito d’iniziativa e creatività per tradurre le idee in applicazioni innovative. Questo è, in sintesi, il modo di operare di IN Stamperia Digitale, azienda di Pescara che fornisce servizi di stampa digitale a 360°. Nata nel 2006 con un forte bagaglio di competenze nel campo della grafica, questa impresa è da sempre attenta all’evoluzione tecnologica scegliendo soluzioni di stampa che le consentono di essere all’avanguardia e di esprimere al meglio il proprio know-how.

Daniela Scordella, Art Director di IN Stamperia Digitale, aggiunge: “La passione con cui lavoriamo è la carta vincente che ci consente di fare la differenza per i nostri clienti. Amiamo il nostro lavoro e crediamo in quello che facciamo, trasmettendo entusiasmo e voglia di innovazione a coloro che ci scelgono come partner per la stampa”.

La creatività porta lontano

Biglietti da visita, banner, cartellonistica, vetrofanie, inviti e materiale di marketing sono solo alcune delle applicazioni che IN Stamperia Digitale offre a privati e ad aziende di differenti settori come ad esempio quello del food & beverage, del fashion e del real estate.

“Il nostro obiettivo – aggiunge Daniela Scordella – è proporre ai nostri clienti prodotti unici e personalizzati. Ecco perché esploriamo possibilità sempre nuove. Vogliamo sperimentare, creare valore aggiunto e guardare costantemente al futuro”.

Innovare grazie al quinto colore

Per rispondere sempre meglio alle evoluzioni del mercato e cogliere ulteriori opportunità di crescita, IN Stamperia Digitale si è rivolta a Ricoh che ha analizzato il business e le esigenze dello stampatore per proporre un percorso di innovazione. Questo percorso è iniziato con l’installazione di Ricoh Pro C7200X, soluzione a colori a foglio singolo che consente di realizzare stampati di grande impatto visivo anche grazie alla quinta stazione colore.

Daniela Scordella precisa: “Nel nostro parco macchine era già presente una soluzione a foglio singolo, ma era arrivato il momento di fare un salto di qualità per rivolgerci al mercato in un modo ancora più innovativo. La quinta stazione ci consente di utilizzare colori speciali, come ad esempio il bianco, per ampliare la gamma di applicazioni e puntare alla personalizzazione in maniera sempre più decisa. Ricoh Pro C7200X offre velocità, produttività elevata ed estrema flessibilità nei supporti, per cui possiamo utilizzare carte particolari e grammature elevate. Realizziamo ad esempio inviti per matrimoni su cartoncini colorati che rendiamo unici e particolari grazie all’innovativo utilizzo del colore”.

“Siamo davvero entusiasti della nuova soluzione che ci consente di essere per i nostri clienti un partner davvero innovativo e affidabile”, dice Rossano Vadini, Creative Director di IN Stamperia Digitale. “Riusciamo a rispondere alle esigenze del mercato che richiede, da un lato, tempistiche di realizzazione e consegna sempre più veloci e, dall’altro, prodotti sviluppati appositamente su misura. Ricoh e il suo partner Copyrama ci hanno aiutato nel cambiamento e continueranno a supportarci in futuro per vincere nuove sfide e cogliere tutte le opportunità della stampa digitale”.