La comunicazione visiva di OKI Europe a Forum Retail 2019

OKI mostra le potenzialità della pluripremiata Serie C800 per la comunicazione visiva in-store e on-demand

Oggi e domani OKI Europe sarà presente a Forum Retail, dove metterà in mostra le potenzialità delle proprie soluzioni per il mondo del retail presso lo Stand H34.

Qui, all’interno del Superstudio Più di Milano, i professionisti del commercio al dettaglio scopriranno come incrementare le vendite e migliorare la customer experience all’interno dei punti vendita grazie alle pluripremiate stampanti a colori A3 Serie C800.

Adatta alle necessità delle grandi catene come a quelle dei piccoli negozi, la tecnologia di stampa della Serie C800 consente agli operatori del settore di gestire in maniera ottimale gli spazi di vendita al dettaglio, offrendo una comunicazione visiva in-store accattivante, ottenuta in modo facile e veloce.

I visitatori di Forum Retail potranno scoprire come stampare da soli, in maniera rapida e con una qualità professionale su un’impareggiabile gamma di supporti: dalla segnaletica per scaffali, inclusi cartellini dei prezzi e un’ampia varietà di supporti prefustellati, fino agli autoadesivi per pavimenti. Le possibilità si spingono fino alla realizzazione di poster accattivanti, banner bifacciali e addirittura applicazioni su media impermeabili e antistrappo, per utilizzi davvero a 360°.

Inoltre, presso lo stand sarà presente anche Shoppa, azienda partner di OKI Europe operante nell’in-store signage. Shoppa mostrerà ai visitatori le opportunità offerte dalla combinazione tra le soluzioni OKI e il proprio concept di Hybrid Signage. Un’accoppiata destinata a cavalcare il cambio del paradigma che sta vivendo l’esperienza di acquisto dei clienti all’interno dei punti vendita.