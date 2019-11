Lifesize: come sostituire o aggiornare i kit delle sale di videoconferenza gratis

La nuova offerta e l’estensione di Lifesize Dash ai kit per sale riunioni basate su PC consentono ai clienti di convertire l’hardware esistente, evitare il canone per utenza e di migrare con semplicità alla piattaforma di videoconferenza Lifesize

Lifesize, azienda impegnata su scala globale nell’innovazione di soluzioni per la collaborazione video e la produttività delle riunioni all’interno delle organizzazioni annuncia miglioramenti significativi di Lifesize Dash, una soluzione di comunicazione video basata su software, interoperabile e connessa al cloud, che trasforma sale di piccole dimensioni in ambienti efficaci ed efficienti per la collaborazione aziendale.

Questo include in particolare un nuovo modello di licenza gratuita, che consente alle organizzazioni di risparmiare immediatamente fino a 900 euro per sala riunione all’anno rispetto a alternative attualmente presenti sul mercato.

Lifesize Room Controller

La società ha inoltre reso disponibile Lifesize Room Controller, applicazione Dash aggiornata per tablet e ha ampliato la compatibilità di Dash con le soluzioni di kit per sale riunioni basate su PC. Ciò consente ai clienti di convertire l’hardware esistente e migrare a Lifesize senza incorrere in costi aggiuntivi, con un risparmio sostanziale in tutte le meeting room dotate di video.

“La videoconferenza è una componente fondamentale della strategia di comunicazione a lungo termine delle organizzazioni; tuttavia, i costi e la complessità iniziali rimangono ostacoli significativi per l’adozione – ha dichiarato Michael Helmbrecht, Chief Operating Officer di Lifesize -. Lifesize Dash rappresenta il percorso più scalabile e di elevata qualità per sfruttare le sale riunioni e i kit hardware preesistenti, rendendo disponibile all’organizzazione tutto il potenziale di collaborazione video. Grazie alla possibilità di utilizzare Dash gratuitamente, i nostri clienti possono ridurre le licenze di ogni meeting room e i costi di interoperabilità, ottenendo dalle iniziative video un ROI più elevato”.

Licenze e compatibilità Lifesize Dash

Già da oggi i clienti Lifesize possono implementare Lifesize Dash su Chromebox o dispositivi kit per sale riunioni con PC Windows, preservando gli investimenti hardware e ottenendo al contempo un’esperienza di videoconferenza superiore. Il supporto per i kit dei dispositivi Mac è previsto nel 2020.

Ogni licenza Dash gratuita consente alle organizzazioni di registrare una sala riunioni al servizio cloud Lifesize, supportando videochiamate di gruppo pianificate o istantanee con un massimo di 25 partecipanti. I clienti di Lifesize Dash beneficiano inoltre dell’interoperabilità nativa e del supporto per le chiamate in arrivo dagli endpoint esterni della sala riunioni SIP/H.323 senza alcun costo aggiuntivo.

Applicazione Room Controller Lifesize

Lifesize ha introdotto inoltre la nuova App Room Controller, che può essere utilizzata insieme a Dash e a un room kit per tablet Android o Apple per migliorare l’esperienza delle riunioni, abilitando i controlli della fotocamera, le visualizzazioni del calendario integrato a colpo d’occhio, la partecipazione one-touch alle riunioni in programma e l’accesso intuitivo alle funzioni di collaborazione essenziali. Gli ospitanti e i partecipanti alle riunioni possono lasciare i propri laptop alla scrivania, affidandosi all’App Room Controller e a Dash per facilitare le riunioni.

La sostituzione del software della sala riunioni esistente con Lifesize Dash e l’App Lifesize Room Controller offrono molteplici vantaggi per gli utenti finali e i team IT delle organizzazioni, tra cui:

· Qualità. L’esperienza della migliore qualità di videoconferenza e la gestione centralizzata del software consentono di riallocare sistemi di room kit dedicati, che possono così essere funzionali a qualsiasi spazio o riunione di gruppo.

· Interoperabilità. Lifesize Dash permette di chiamare qualsiasi altro servizio di video-comunicazione, riunione o dispositivo e collaborare in modo ampiamente interoperabile, senza limitazioni e costi aggiuntivi.

· Attendibilità. Il servizio di videoconferenza basato su cloud di Lifesize è sicuro e affidabile. I clienti Lifesize non devono preoccuparsi di dover sottoscrivere contratti o licenze a pagamento.