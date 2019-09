Lifesize Go ora disponibile anche in italiano e su browser aggiuntivi

Lifesize Go, la soluzione per videoconferenze gratuita di Lifesize, è ora disponibile per Firefox e in più lingue per supportare ulteriormente la domanda globale di videoconferenze gratuite, veloci e flessibili

Lifesize Go, il servizio di video conferenza di gruppo gratuito basato su browser di Lifesize, è ora disponibile in 14 lingue aggiuntive, tra cui l’italiano, il cinese (semplificato), il ceco, l’olandese, il finlandese, il francese, il tedesco, il giapponese, il coreano, il norvegese, il polacco, il portoghese, lo spagnolo e lo svedese.

Ora, inoltre, Lifesize Go può essere utilizzato anche tramite il browser Firefox per connettersi istantaneamente senza la complessità di programmi, download di software o app, semplicemente navigando su https://go.lifesize.com.

Cos’è Lifesize Go

Rilasciato a giugno 2019, Lifesize Go consente agli utenti di ospitare o partecipare a incontri faccia a faccia, condividere contenuti e collaborare tra team di lavoro tramite qualsiasi dispositivo mobile o desktop.

Progettato per funzionare in modo nativo nel browser, consente agli utenti di ospitare un numero illimitato di chiamate senza scaricare software aggiuntivo e senza restrizioni sulla durata della riunione.

“Lifesize Go è l’ideale per i team di aziende di tutte le dimensioni, che possono così connettersi e collaborare in qualsiasi momento utilizzando i propri dispositivi preferiti, senza dover effettuare download, senza ritardi o altri requisiti scomodi”, ha affermato Bobby Beckmann, CTO di Lifesize. “Con il supporto esteso di lingua e browser, Lifesize apre l’esperienza di riunione video gratuita e flessibile a un numero ancora maggiore di team in tutto il mondo.”

Le novità

Grazie ai nuovi aggiornamenti introdotti l’esperienza affidabile di Lifesize Go mobile-first può essere semplificata e goduta più facilmente anche da partecipanti e organizzatori in regioni non di lingua inglese, consentendo a questi team di connettersi e collaborare nella propria lingua madre.

Sono stati inoltre tradotti in italiano, francese, tedesco, portoghese e spagnolo anche inviti via e-mail con link a riunioni occasionali per unirsi alle chiamate di Lifesize Go e file per l’assistenza tecnica.

Per ogni lingua supportata, Lifesize Go offre numerosi vantaggi di comunicazione video, tra cui:

· Videochiamate di gruppo gratuite e illimitate. Collega i team e aumenta la collaborazione programmando tutte le videochiamate necessarie con un massimo di otto partecipanti, senza limiti di tempo o requisiti di abbonamento.

· Ospitare e partecipare alle riunioni senza complessità. Facilita incontri video one-to-one e di gruppo utilizzando i browser Chrome, Firefox e Safari su dispositivi desktop e mobili, risparmiando tempo, senza necessità di coordinamento pre-meeting o la necessità di scaricare software.

· Condivisione sicura dei contenuti. E’ possibile condividere lo schermo, un’applicazione o una scheda del browser con partecipanti remoti da un dispositivo desktop tramite la piattaforma di videoconferenza cloud sicura di livello aziendale di Lifesize e una rete mobile o Wi-Fi.