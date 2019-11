Il Black Friday di Unieuro è all’insegna della famiglia Addams

La famiglia più nota della storia della televisione mondiale protagonista della nuova imponente campagna omnicanale di Unieuro

Unieuro, distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, lancia la grande campagna per il Black Friday2019 completamente omnicanale, dove ancora una volta la famiglia è la vera protagonista della creatività: il miglior modo per rappresentare l’emozione che ognuno di noi prova nel vivere il suo rapporto con la tecnologia.

Da sempre infatti, in occasione di grandi appuntamenti promozionali, l’insegna ha dato vita e visibilità a famiglie memorabili, da quella del Giù Pesante sino alla più recente famiglia Siffredi.

Quest’anno, in occasione del Black Friday, Unieuro vuole ancora una volta stupire tutti con un progetto cinematografico di alto livello incentrato su una delle famiglie più note della televisione mondiale, la famiglia Addams, e una narrazione che ne rispetta fedelmente gli indimenticabili componenti, il loro carattere e la loro personalità, in relazione con la tecnologia di oggi.

Un progetto nativamente omnicanale che declina una creatività originale e divertente, con gli spot in bianco e nero in omaggio alla serie tv originale degli Anni ‘60, e i prodotti in promozione come unico elemento a colori. Il tutto accompagnato dall’iconico ritornello che accompagnerà ogni comunicazione su tutti i canali: TV, radio, digital, social e punto vendita.

“Abbiamo deciso di affidare l’importantissima campagna del Black Friday a una famiglia dalla fama universale e intergenerazionale, ma che rispecchia in toto i valori di Unieuro: vicinanza, cuore, passione. Quest’anno abbiamo voluto raccontare, con la leggerezza che contraddistingue il nostro format di comunicazione, divertenti situazioni in cui ogni singolo protagonista della famiglia Addams interagisce con gli ultimi ritrovati tecnologici e con gli elettrodomestici più all’avanguardia, mettendo così ancora una volta al centro dell’attenzione il rapporto tra le persone e il prodotto, non a caso unico elemento a colori.” ha dichiarato Marco Titi, Marketing Director di Unieuro.

La campagna, la cui creatività è stata realizzata in collaborazione con l’agenzia Red Cell e la produzione affidata a Visionaria Film, è stata diretta da registi di grande esperienza quali Luca e Marcello Lucini e vanta un cast di eccezione composto da attori professionisti e una crew di alto livello.

“La famiglia Addams è stato un mito della nostra infanzia, aver l’occasione di farla rivivere è stato un viaggio in DeLorean. Lavorando al progetto, giorno dopo giorno, grazie allo straordinario lavoro della produzione e di tutti i reparti, ci siamo resi conto di quanto riusciva ad essere divertente ed efficace far convivere prodotti normali nel contesto e tra le mani di personaggi così eccezionali… insomma, per noi è stato davvero un progetto da Paura.” hanno commentato i fratelli registi Luca e Marcello Lucini, per la prima volta insieme su un set.