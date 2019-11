Protezione Fortinet per il perimetro WAN dei clienti

FortiGate 60F stabilisce un nuovo benchmark per i Security Compute Rating e offre performance elevate per la sicurezza integrata e l’SD-WAN

Fortinet ha annunciato la disponibilità di FortiGate 60F Next-Generation Firewall: il più veloce e potente dispositivo Secure SD-WAN per il desktop. Con oltre 1,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo, FortiGate 60 è il firewall di nuova generazione che include, a partire da oggi, il sistema Fortinet costruito su un processore di sicurezza chip 4 (SOC 4) per ottenere i più elevati punteggi di Security Compute Rating nel settore e supportare la trasformazione del perimetro WAN dei clienti.

L’innovazione digitale e la rapida adozione del cloud sta cambiando il volto del business e ha creato sfide significative per le imprese, come una scarsa user experience a causa dei vincoli di larghezza di banda della rete o l’aumento dei rischi legati alla sicurezza, per via di filiali sparse connesse a internet. Le Software-defined wide area networks (SD-WAN) sono emerse come la soluzione preferita per risolvere queste criticità, riducendo al contempo i costi associati alle connessioni MPLS. Tuttavia, non tutte le soluzioni SD-WAN sono riuscite a soddisfare i requisiti dell’odierna WAN edge. Molte delle soluzioni SD-WAN presenti sul mercato sono incomplete e non forniscono adeguatamente le giuste prestazioni, visibilità o sicurezza per garantire una connessione sicura e una user experience di qualità.

Per continuare a supportare le imprese nella trasformazione WAN edge e nella delivery di Secure SD-WAN, Fortinet presenta il firewall di nuova generazione FortiGate 60F, che include il suo processore di sicurezza brevettato SOC4.

Tra le principali caratteristiche:

FortiGate 60F comprende l’SD-WAN, funzionalità di sicurezza e routing avanzate in un unico dispositivo per consentire ai responsabili di rete di implementare SD-WAN in modo rapido e sicuro, riducendo al contempo la complessità grazie al consolidamento dei point product in un’unica offerta. Questo consente performance elevate e una migliore user experience, con un TCO ottimale.

Per aiutare i clienti a mantenere una buona user experience per il traffico aziendale critico (sia esso SaaS, multi-cloud o unified communications), FortiGate 60F offre una gestione delle applicazioni best-in-class, dando visibilità a tutto il traffico (anche se criptato) senza impattare sulle prestazioni e garantendo che tutte le applicazioni sensibili siano indirizzate nel modo migliore.

FortiGate 60F sfrutta i principi del Networking Security-Driven – basato sul processore di sicurezza SOC4 brevettato da Fortinet – per fornire la più veloce e approfondita analisi del traffico crittografato SSL/TLS (incluso il primo supporto nel per TLS 1.3 nel settore) a 750Mbps, 11 volte superiore alla media nel mercato. FortiGate 60F offre una prevenzione completa dalle minacce con IPS, controllo delle applicazioni e anti-malware a 700Mbps, quattro volte superiore alla media del settore, per aiutare i clienti a proteggere la propria rete senza comprometterne le prestazioni.

I processori di sicurezza Fortinet aumentano radicalmente le performance, la scalabilità e il valore delle soluzioni stesse di Fortinet, migliorando notevolmente la user experience e riducendo lo spazio e i requisiti di alimentazione.

L’annuncio di oggi rafforza l’impegno di Fortinet per il Secure SD-WAN e si allinea con il recente posizionamento di Fortinet tra i primi tre vendor di soluzioni SD-WAN al mondo nel 2° trimestre 2019, mostrando un tasso di crescita del 234% su base trimestrale.

Come riferito in una nota ufficiale da John Maddison, EVP of Products e CMO in Fortinet: «Sempre più clienti si stanno impegnando per raggiungere il livello adeguato di user experience, visibilità e sicurezza ai confini di rete, con l’obiettivo di supportare le applicazioni aziendali più critiche. Con l’arrivo di FortiGate 60F, e grazie al nostro ultimo processore di sicurezza, Fortinet rinnova il suo impegno per l’innovazione nell’ambito della sicurezza, stabilendo nuovi record di performance nel settore e consentendo ai responsabili di rete di trasformare veramente la loro WAN edge. La nostra quota di mercato in rapida crescita sottolinea la necessità di un approccio Fortinet Security-Driven Networking a SD-WAN, che consolida in un unico dispositivo SD-WAN routing evoluto e capacità di sicurezza avanzate».