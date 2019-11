Esprinet: c’è l’accordo con StarTech.com

Esprinet ha siglato un accordo di distribuzione con StarTech.com, produttore di componenti di connettività difficili da trovare, tra cui docking station, adattatori display, cavi video e audio, prodotti di rete, prodotti ergonomici e supporti video

Esprinet ha siglato un accordo di distribuzione con StarTech.com, una delle aziende con la gamma più ampia e completa di prodotti per la connettività.

StarTech.com è un’azienda canadese, fondata nel 1985, che offre un portafoglio prodotti di accessori per la connettività che supporta oltre 200 diverse tecnologie e le rende facili da identificare, trovare, ottenere e utilizzare.

L’accordo

Secondo i termini dell’accordo, Esprinet si occuperà della distribuzione dei prodotti di StarTech.com, andando ad offrire l’intero portafoglio del vendor progressivamente. L’obiettivo è di raggiungere un numero sempre maggiore di rivenditori e professionisti IT, facendo leva sulla propria leadership nel settore e la propria customer base.

“Dopo aver visto il successo della nostra partnership con Esprinet Spagna, siamo entusiasti di collaborare con Esprinet Italia per aumentare la disponibilità dei nostri prodotti in tutto il paese,” dichiara Pascale Dautemer, StarTech.com Regional Manager, Southern Europe. “L’Italia è un focus fondamentale per StarTech.com e la nostra continua crescita globale dipende dalle nostre relazioni con partner come Esprinet che hanno una vasta conoscenza del mercato IT locale e una vasta copertura di distribuzione. Attraverso la collaborazione con Esprinet, stiamo espandendo la nostra capacità di fornire ai professionisti IT italiani le conoscenze e i prodotti di connettività critici di cui hanno bisogno per rimanere produttivi”.