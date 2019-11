Stile e prestazioni nel nuovo Orbi super compatto di Netgear

L’ultimo arrivato in casa Netgear offre design e performance per una copertura WiFi di ogni angono della casa

Un nuovo Orbi super compatto (RBK13) è l’ultimo sistema WiFi di Netgear che coniuga elevate prestazioni allo stile tipico dei prodotti della linea di sistemi WiFi Orbi.

Il nuovo sistema Wi-Fi Mesh Orbi super compatto si compone di un router e uno o più satelliti che lo rendono adatto alla copertura di una superficie fino a 200mq (1 router + 2 satelliti).

“Siamo stati i primi a portare nelle case di tutto il mondo i sistemi WiFi Mesh – ha dichiarato Ivan Tonon, Country Manager Netgear Italia -. Lavoriamo ogni giorno a soluzioni di connessione WiFi sempre nuove che molto spesso anticipano le esigenze del mercato. I nostri prodotti e soprattutto il nuovo Orbi super compatto risponde a quella parte di consumatori che è alla ricerca di un prodotto premium ad alte prestazioni e con un ottimo rapporto qualità-prezzo che gli permetta di avere una connessione WiFi stabile e diffusa all’interno della propria abitazione”.

Massima cura nel design

Il design rinnovato di Orbi RBK13 lo rende ancora più in linea con le esigenze architettoniche, stilistiche e soprattutto tecnologiche delle moderne abitazioni “digitali”: case dove sono presenti numerosi device come tablet, smartphone, smart tv e dove ognuno ha le proprie esigenze come guardare film in streaming, giocare in rete oppure navigare liberamente con il proprio smartphone.

Non solo, poter usufruire di un sistema WiFi come Orbi significa beneficiare della stessa copertura in tutte la casa – grazie anche all’unico nome di rete – senza “zone morte” o stanze dove il segnale è debole. Orbi super compatto è adatto anche a quelle abitazioni non particolarmente ampie di metratura ma caratterizzate, ad esempio, da una struttura architettonica complessa: muri spessi o ambienti che soffrono di un segnale WiFi insufficiente.

Semplice e sicuro

L’ultima novità della famiglia Orbi coniuga velocità e facilità di utilizzo con sicurezza avanzata.

In un mondo in cui i dispositivi IoT come baby monitor, telecamere di videosorveglianza, smart speaker sono in continua crescita – si stima che raddoppieranno nel 2020 – Netgear è in grado di offrire anche su Orbi super compatto, NETGEAR Armor by Bitdefender.

A differenza di altre soluzioni anti-malware, Netgear Armor garantisce la sicurezza di tutta la rete; questo significa che non si limita a proteggere il singolo dispositivo ma, essendo installato direttamente sul router, ogni telecamera di videosorveglianza, baby monitor o smart speaker collegato alla rete potrà essere utilizzato in totale sicurezza.

Un occhio ai più piccoli

Sempre in ambito sicurezza, Netgear super compatto integra anche il parental control Circle con Disney: un modo semplice per le famiglie di gestire i contenuti e il tempo online dei propri figli su qualsiasi dispositivo connesso. Con Circle con Disney è possibile, ad esempio, visualizzare la cronologia di navigazione, controllando così quali siti vengono consultati o come vengono utilizzati i vari social network, impostare limiti di tempo alla navigazione che viene interrotta una volta superata l’ora prestabilita; è anche possibile premiare i propri figli posticipando il momento della buonanotte o concedendo loro restrizioni di tempo online meno severe.

Entrambi questi sistemi di sicurezza sono attivabili direttamente dall’app Orbi su smartphone o desktop. Una volta impostate le proprie preferenze, l’utente sarà in grado di ricevere notifiche sul proprio smartphone di attività sospette, nel caso ad esempio di Armor, oppure potrà supervisionare le attività online della propria famiglia, nel caso invece di Circle con Disney.