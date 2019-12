Tante (e tutte utili) le tecnologie Netgear per il Natale 2019

Anche quest’anno Netgear pensa a case connesse e di design, ai viaggiatori, ma anche agli uffici e ai negozi

Ormai ci siamo. Anche quest’anno è tempo di Natale e, sotto l’albero, la tecnologia non può proprio mancare.

Quella proposta da Netgear sembra aver pensato a tutto.

Partiamo da Meural Canvas II, un quadro digitale Wi-Fi sofisticato, nato per portare la bellezza dell’arte visiva nella propria abitazione, nel proprio ufficio o in qualunque ambiente che si desidera impreziosire con opere d’arte e fotografie di straordinaria qualità.

Il display opaco anti-riflesso di Meural Canvas II permette agli appassionati di vedere nel dettaglio ogni singola pennellata dell’opera d’arte come se la si stesse guardando passeggiando all’interno di un museo. Non solo, il quadro digitale Meural è pensato anche per gli amanti della fotografia ed è un device smart per esporre la propria collezione di scatti.

Meural Canvas II è dotato di una connessione Wi-Fi avanzata che permette un upload di immagini rapido e con portata elevata per un’esperienza visiva fluida e continuativa.

Il nuovo Meural Canvas II è disponibile in due formati – per adattarsi alle differenti esigenze di ogni utente a livello di spazi, entrambi con screen in 16:9. La versione con display HD da 27 pollici (19×29 cm) e quella più piccola (16×24 cm) con uno schermo HD da 25 pollici.

Il quadro digitale Meural Canvas II rileva automaticamente l’orientamento dell’immagine e l’utente, grazie al perno snodabile (Meural Swivel Mount), può ruotare il quadro verticalmente e orizzontalmente senza doverlo staccare dal muro.

Meural Swivel Mount è un accessorio affidabile, resistente e leggero, un must-have per gli appassionati che desiderano quindi cambiare spesso i soggetti, sia che essi siano opere d’arte sia fotografie personali.

Nuovo design e prestazioni al top per la copertura Wi-Fi di casa

Orbi super compatto (RBK13): il nuovo sistema Wi-Fi Netgear che coniuga elevate prestazioni allo stile unico che, da oltre 2 anni, caratterizza tutti i prodotti della linea di sistemi WiFi Orbi.

Da sempre sinonimo di affidabilità, velocità ed eleganza, il nuovo sistema Wi-Fi Mesh Orbi super compatto si compone di un router e uno o più satelliti che lo rendono adatto alla copertura di una superficie fino a 200mq (1 router + 2 satelliti).

Il design rinnovato di Orbi RBK13 lo rende ancora più in linea con le esigenze architettoniche, stilistiche e soprattutto tecnologiche delle moderne abitazioni “digitali”: case dove sono presenti numerosi device come tablet, smartphone, smart tv e dove ognuno ha le proprie esigenze come guardare film in streaming, giocare in rete oppure navigare liberamente con il proprio smartphone.

Non solo, poter usufruire di un sistema WiFi come Orbi significa beneficiare della stessa copertura in tutte la casa – grazie anche all’unico nome di rete – senza “zone morte” o stanze dove il segnale è debole. Orbi super compatto è adatto anche a quelle abitazioni non particolarmente ampie di metratura ma caratterizzate, ad esempio, da una struttura architettonica complessa: muri spessi o ambienti che soffrono di un segnale WiFi insufficiente.

Router Wi-Fi RAX120: connessione a prova di futuro

A sua volta, il router Wi-Fi Nighthawk AX12 AX6000 con 12 stream supporta il Wi-Fi 6, ovvero lo standard Wi-Fi più recente con capacità dati quattro volte superiore per soddisfare le crescenti esigenze di rete domestica di oggi e di domani.

Il Wi-Fi di casa non subisce più rallentamenti, anche quando più dispositivi scaricano video, navigano sul Web e inviano messaggi di testo. La funzionalità OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) incrementa la capacità e l’efficienza della rete tramite una pianificazione del traffico più intelligente per gestire tutte le attività a elevata larghezza di banda, oltre a supportare simultaneamente tutti i dispositivi smart home collegati.

Le Otto antenne ad alte prestazioni, nascoste sotto le “ali” ampliano la copertura wireless negli spazi al chiuso e all’aperto. Le antenne sono preottimizzate per offrire prestazioni Wi-Fi superiori. I segnali del router vengono amplificati in modo da massimizzare la copertura e l’affidabilità, consentendo di utilizzare il WiFi in più ambienti. Con questo modello di router è possibile usufruire di un segnale WiFi più potente per tutta la casa, che si tratti della console di gioco nel seminterrato di casa o delle videocamere di sicurezza esterne.

Wi-Fi portatile con SIM sicura “formato viaggiatore”

Il regalo perfetto per chi ama viaggiare in camper, in auto o in moto e che desidera utilizzare il navigatore senza compromessi, navigare in sicurezza e autonomia (non sarà più necessario utilizzare Wi-Fi pubblici), utilizzare internet in tutto il mondo (basta inserire una microSIM dell’operatore estero del paese in cui si sta andando per poter navigare liberamente con un massimo di 15 dispositivi), giocare, guardare film in streaming alla massima velocità e ricaricare lo smartphone (se dopo una giornata spesa a divertirsi tra fotografie di panorami e condivisioni social, lo smartphone si scarica, è possibile collegare il dispositivo al router che, in quel momento, funzionerà come un caricabatteria portatile).

Le soluzioni Netgear per il Wi-Fi in mobilità sono molteplici e tutte caratterizzate da un alto livello di tecnologia e innovazione.

L’offerta Netgear di hotspot mobile comprende i modelli AC790, AC810 (in foto), AC785 e AC797. Sono tutti compatibili con qualsiasi operatore e dotati di un’interfaccia touchscreen che ne permette una facile gestione. A seconda del numero di dispositivi che si desidera connettere, delle tipologie di utilizzo (streaming – browsing) e del budget a disposizione, l’utente avrà modo di scegliere il prodotto più adatto alle proprie abitudini.

Router portatile per chi viaggia per lavoro

Netgear M2, il mobile router Netgear pensato appositamente per chi viaggia per lavoro. Non solo, M2 non è infatti il classico “hotspot mobile” ma può essere utilizzato anche come router casalingo grazie all’apposito alloggiamento ethernet.

L’utilizzo di un router mobile quando si viaggia per lavoro, non solo garantisce velocità, condivisone fino a 20 dispositivi della rete Wi-Fi ma anche e soprattutto privacy. Non è infatti necessario connettersi a Wi-Fi pubblici, Wi-Fi in hotel o bar che mettono spesso a rischio la sicurezza dei dati. Il router mobile Nighthawk M2 è dotato di una batteria a lunga durata per un utilizzo prolungato. Grazie alla funzione JumpBoost ottimizzata, è possibile ricaricare gli altri dispositivi quando la loro batteria è quasi scarica. Arrivati a destinazione, è possibile collegarsi a una presa di corrente per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza batteria.

Il router mobile Nighthawk M2 è dotato di un nuovo design touchscreen, che semplifica ulteriormente la gestione della rete e delle impostazioni. È possibile monitorare l’uso dei dati, visualizzare nome/password WiFi e potenza del segnale mobile, nonché gestire le impostazioni di rete e del dispositivo.

Ce ne è anche per chi è in ufficio o nel suo esercizio commerciale

Il sistema Wifi Tri-band di Netgear, Orbi Pro, è stato progettato e studiato ad hoc per rispondere a queste esigenze Wi-Fi di esercizi commerciali, proprietari di studi professionali o manager di piccole e medie imprese: Orbi Pro è caratterizzato da:

Semplicità d’installazione: non necessita di cablaggi, interventi di responsabili IT o costi d’installazione. Il sistema Wi-Fi Orbi Pro è infatti composto solo da un router e un satellite progettato per coprire un’area di 450mq (estendibile a 1000mq con altri 4satelliti). Entrambi si installano semplicemente utilizzando l’app Netgear Orbi o il browser web;

3 Reti separate e sicure con stessa velocità di navigazione: Orbi Pro permette di creare tre reti Wi-Fi distinte in modo che ognuno possa connettersi alla propria rete accedendo solo ai dati necessari. Se prendiamo ad esempio un bar, il proprietario utilizzerà la rete amministratore per accedere a infrastrutture critiche quali server privati o computer con dati sensibili. I dipendenti accederanno ai dati aziendali consentiti, tramite la rete dipendenti mentre, tutti i clienti del bar, accederanno alla rete guest. Quest’ultima è completamente separata dalle altre 2 ed è accessibile tramite la funzione Facebook login che permette al cliente di accedere alla rete WiFi in pochi minuti;

Velocità e copertura: il Wi-Fi Tri-band ad alta velocità garantisce una copertura affidabile e soprattutto la massima velocità di navigazione anche quando più dispositivi solo collegati nello stesso momento, grazie a una connessione wireless dedicata e veloce tra il router Orbi Pro e il satellite;

Facilità di posizionamento: grazie ad un’estetica delicata e poco invasiva, Orbi Pro può essere posizionato su un tavolo o montato sul soffitto o sulla parete.