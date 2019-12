Barracuda MSP: cresce il business a livello internazionale

Barracuda ha registrato una crescita significativa di partner e clienti alla base dell’espansione in Europa e Apac

Nell’anno fiscale 2020 ad oggi il business MSP di Barracuda Networks è cresciuto nelle aree Emea e Apac. Barracuda MSP ha inoltre proseguito il piano di espansione globale con il lancio delle operazioni in Australia e Nuova Zelanda e il percorso di innovazione di prodotto con il rilascio di Managed Workplace 12, l’ultima versione della soluzione di monitoraggio e gestione remota (RMM) incentrata sulla sicurezza.

Barracuda Networks è un fornitore di soluzioni di sicurezza cloud enabled.

“Negli ultimi 4 anni abbiamo costruito il team internazionale Barracuda MSP per consolidare il successo ottenuto e la crescita del numero di partner in queste nuove regioni, con una crescita del fatturato ricorrente annualizzato per il business MSP di oltre il 250% anno su anno”, commenta Brian Babineau, general manager di Barracuda MSP. “Con il proseguimento dell’espansione globale, ci impegniamo a investire nell’infrastruttura necessaria a supportare e abilitare questi nuovi partner”.

Servizi gestiti: un mercato in crescita

Secondo un rapporto rilasciato nell’ottobre scorso da Markets & Markets, il mercato dei servizi gestiti è destinato a crescere dai 180,5 miliardi di dollari nel 2018 ai 282 del 2023, con una crescita del il 10% all’anno.

L’approccio del portfolio MSP si è rivelato un fattore di successo sul mercato internazionale e rappresenta un’area chiave di crescita. La base globale di partner MSP ha superato quota 4.300 e, fatto ancora più importante, il numero di MSP globali che usano più soluzioni Barracuda è aumentato del 35% anno su anno (dati aggiornati al settembre 2019). In particolare, la richiesta di soluzioni per la protezione dell’email al di fuori del Nord America è stata notevole, con un aumento del fatturato ricorrente annualizzato del 318% anno su anno (a ottobre 2019).

Grazie a un team dedicato per Australia e Nuova Zelanda, Barracuda MSP dispone ora di operazioni di prodotto e commerciali in Gran Bretagna, Germania e Australia. L’espansione in Germania è stata alimentata dal recente ingaggio di Infinigate, un fornitore di soluzioni strategiche per Barracuda MSP che offre supporto agli MSP di Germania, Austria e Svizzera. Capitalizzando sulla recente acquisizione di Managed Workplace, la nuova partnership rafforza la presenza di Barracuda nell’area Dach.

“In uno scenario come quello attuale, dove l’incertezza economica può portare a capovolgimenti politici nella regione, è facile vedere come le prospettive di crescita per gli MSP siano rosee”, afferma Jason Howells, Director, International MSP di Barracuda. “Non è quindi un caso che il nostro modello di partnership e i team specialistici che abbiamo messo in campo abbiano generato una crescita così impressionante. Siamo felici di supportare i nuovi MSP e metterli nelle condizioni di creare e offrire servizi ai loro clienti”.