EnGenius amplia il Partner Program e facilità l’accesso alla garanzia per i partner presenti e futuri

EnGenius premia i propri partner e i clienti che si registreranno al partner Portal facilitando le procedure ed estendendo la garanzia a vita limitata (LLW) per i prodotti EnGenius

EnGenius Networks Europe, società multinazionale di soluzioni networking wireless e wired, nota da oltre due decenni per la produzione di soluzioni end-to-end hardware e software innovative, dedicate alle piccole, medie, grandi imprese e Enterprise ha annunciato l’ampliamento dei servizi per i propri partner presenti e futuri.

Attraverso il Partner Program EnGenius – a cui è possibile iscriversi tramite la sezione dedicata sul sito ufficiale dell’azienda https://partners.engeniusnetworks.eu/EU/ – EnGenius mette a disposizione gli strumenti necessari per supportare gli installatori, i system integrator e i clienti in tutte le fasi, dalla scelta dei prodotti alla formazione (corsi di aggiornamento, webinar e certificazioni), dalla progettazione, al monitoraggio fino al supporto e all’assistenza tecnica offerta per incrementare il business e le vendite, oltre che offrire ulteriori vantaggi senza complicazioni e costi aggiuntivi.

Tra questi servizi di grande interesse per i partner ci sono le condizioni di garanzia sul prodotto che da oggi vengono modificate così da facilitare l’accesso alla garanzia a vita limitata dei prodotti EnGenius selezionati per i propri Partner presenti e futuri – ovvero il prolungamento della garanzia fino alla durata di vita del prodotto con l’aggiunta di altri 2 anni da quando questo diventa EOL.

Il principale vantaggio è dato dalla semplificazione della procedura che precedentemente prevedeva la registrazione prodotto per prodotto in tempi prestabiliti dall’acquisto – mentre ora basterà registrarsi un’unica volta come Partner EnGenius per ricevere la garanzia a vita limitata sui prodotti acquistati, tra cui gli Access point e Switch EnGenius della serie EWS e i nuovi modelli cloud EnGenius (ECS / ECW).

“Abbiamo deciso di semplificare la procedura di garanzia per i nostri Partner italiani perché crediamo nell’importanza di una collaborazione fluida, che snellisca le procedure anziché complicarle – ha commentato Paolo Ciavardini, Country manager EnGenius Networks Italia -. Dal momento in cui i nostri clienti entrano a far parte del nostro Partner Program diventiamo membri di un’unica squadra, che si supportano per raggiungere il miglior risultato, con un rapporto di fiducia e reciprocità, e con prodotti e soluzioni innovative e di livello.”