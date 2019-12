AVM propone la soluzione “all inclusive” per la rete Mesh

Il FRITZ! Mesh Set comprende FRITZ!Box 7530 e FRITZ!Repeater 1200: il kit completo per una rete Mesh ad elevate prestazioni

AVM pensa ai regali di Natale con il lancio del kit completo per la rete mesh. La confezione contiene il FRITZ!Box 7530 e il FRITZ!Repeater 1200 ad un prezzo di 199,99 €.

Con questi due prodotti aumenti la ricezione in ogni stanza di casa e dell‘ufficio e grazie alla connessione intelligente, anche tutti i dispositivi collegati alla rete godono del massimo delle prestazioni.

In una rete Mesh, i prodotti FRITZ! comunicano al meglio tra di loro, sincronizzando le impostazioni e migliorando in modo intelligente le prestazioni di tutti i dispositivi. Inoltre, grazie alle innovative tecnologie di cui sono dotati, come il WiFi Mesh Steering, Beamforming e il Crossbanding, i prodotti FRITZ! assicurano sempre prestazioni wireless ottimali. Con la rete Mesh puoi disporre della massima velocità nella navigazione, nella visualizzazione di video e nel gaming. Con la panoramica della rete Mesh dell’interfaccia utente del tuo FRITZ!Box puoi controllare in qualsiasi momento quali dispositivi sono collegati, la velocità e la qualità della connessione.

I vantaggi della rete Mesh WiFi che garantisce FRITZ!

1. rete wireless senza soluzione di continuità, stabile e potente, ovunque in tutta casa/ufficio

2. Trasmissione ottimale dei dati ovunque con la selezione automatica dei canali e il crossbanding intelligente

3. Massima potenza del segnale per tutti i dispositivi collegati alla rete grazie al WiFi Mesh Steering e il Beamforming

4. Qualità dell’immagine eccezionale per applicazioni video e TV grazie al multicast e lo streaming IP

5. Estensione della rete Mesh con repeater FRITZ!WLAN e i dispositivi FRITZ!Powerline

6. Installazione facilissima: i dispositivi possono essere integrati nella rete con la semplice pressione di un pulsante

7. Gli utenti possono facilmente controllare la rete Mesh tramite il FRITZ!Box, compresi gli aggiornamenti automatici per tutti i prodotti Mesh di AVM

8. Altissima qualità: i più recenti e migliori dispositivi WiFi in termini di sicurezza, direttamente dalla fabbrica

9. Parental control per garantire a tutta la famiglia la navigazione sicura in rete con la possibilità di impostando gli orari

10. FRITZ!Hotspot: la rete per gli ospiti aggiuntiva come hotspot privato o aperto che rimane separata in modo sicuro dalla rete domestica

11. FRITZ! App WLAN per controllare la rete in ogni momento