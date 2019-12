Esperienza di lavoro Citrix per i clienti della G Suite

Citrix Workspace per Google Cloud permette alle aziende di distribuire un’esperienza di lavoro semplice e intelligente

Con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità e possibilità di scelta alle aziende che vogliono un’esperienza di lavoro di livello superiore, Citrix Systems ha annunciato la disponibilità generale di Citrix Workspace per Google Cloud. Grazie a questa soluzione, le aziende possono offrire accesso unificato alle app di GSuite di cui gli impiegati hanno bisogno per poter potenziare un’esperienza di lavoro che migliori engagement e produttività.

Un modo migliore di lavorare

Citrix Workspace è una piattaforma di lavoro unificata, intelligente e sicura e capace di trasformare l’esperienza di lavoro organizzando, guidando e automatizzando tutte le attività necessarie per massimizzare le performance. E le principali aziende che utilizzano Google Cloud sono le più veloce a utilizzarlo per ottenere questi obiettivi.

Una centrale di produttività

Con le ultime release di Citrix Workspace, I clienti di Google Cloud possono incorporare I tool di G Suite che preferiscono in un feed di lavoro intelligente e distribuire microapp che moltiplicano la produttività facendo risparmiare tempo, e che integrano più workflow automatizzando e semplificando le mansioni più comuni. Le microapp per G Suite possono essere utilizzate per razionalizzare azioni come la prenotazione di determinate risorse, l’invio di reminder per eventi e notifiche a nuovi membri di un team. Grazie a un microapp builder facile da usare, le aziende possono personalizzare Citrix Workspace per rispondere alle proprie esigenze.

Sviluppare app moderne per un mondo di cloud ibrido

Utilizzando Google Cloud’s Anthos per deployment ibridi e multi cloud, le aziende possono costruire applicazioni per microservizi e farle funzionare dove vogliono. Con la validazione di Citrix ADC per Anthos, le aziende possono integrare Citrix ADCs, includendo MPX, VPX e CPX, dentro Anthos on mantenendo coerenza operazionale e di policy tra ambienti cloud e on-premise per facilitare la migrazione delle applicazioni. Possono anche utilizzare Citrix ADM Service Graphs per visualizzare le mappe di microservizi, accertarsi sul loro stato di salute e identificare eventuali anomalie e potenziali problemi

Enterprise-Grade VDI

E utilizzando infine Citrix Virtual Apps and Desktops Machine Creation Service (MCS), l’IT può disporre in maniera veloce ed efficace di workload Citrix basati su Windows e creare un ambiente di lavoro digitale e moderno in cui gli impiegati possono accedere a tutti I tool di cui hanno bisogno per collaborare e performare al meglio.

Come riferito in una nota ufficiale da Calvin Hsu, Vice President, Product Marketing, Citrix: «Oggi, quando si parla di lavoro, gli impiegati non vogliono essere distratti dalla tecnologia. Vogliono che quest’ultima li aiuti per farli lavorare al meglio. Con Citrix Workspace, le aziende possono tacitare il rumore digitale che è frustrante per chi lavora e non permette di concentrarsi su ciò che davvero conta del loro lavoro».

Per Manvinder Singh, Director, Partnerships a Google Cloud: «Siamo felici che la piattaforma Citrix Workspace sia ora disponibile per i milioni di clienti che utilizzano la G Suite in tutto il mondo. Integrandosi con G Suite ed estendendola, Citrix offre nuove modi di aiutare i clienti a lavorare in un modo più razionale e più collaborativo».