Lenovo presenta il primo PC 5G al mondo

In occasione del CES di Las Vegas, di scena fino a venerdì 10, Lenovo trasforma il PC tradizionale

In occasione di CES 2020, di scena da oggi a Las Vegas, Lenovo prosegue nel proprio impegno di ottenere primati mondiali presentando una serie di innovazioni che hanno il potenziale di trasformare la nostra vita, assicurare il progresso di interi settori economici e svelare le nuove possibilità offerte dalla connettività veloce.

Con una visione globale di portare “Smarter Technology for All”, gli annunci di Lenovo presentano una serie di tecnologie non solo smarter, ma che trasformano il futuro delle persone in tutto il mondo.

Un mondo dove tutto è più veloce grazie al 5G

In questa visione, il 5G rappresenta un cambio epocale nel campo della tecnologia, in grado di abilitare nuovi scenari quali le smart city, le smart infrastructure e lo smart IoT. In questo contesto Lenovo ha lanciato il primo PC 5G al mondo, estendendo per la prima volta il potenziale del 5G a tecnologie che non siano smartphone.

Yoga 5G è un laptop 2-in-1 ultra-portatile ed è il primo PC al mondo basato sulla piattaformaQualcomm Snapdragon® 8cx 5G Compute.

L’ultimo nato fornisce connettività 5G ad alta velocità, fino a 10 volte più rapida del 4G, attraverso service provider 5G, sia in mobilità che attraverso la connessione Wi-Fi di casa.

Nuovi formati pieghevoli

Inoltre, Lenovo ha di nuovo trasformato il notebook con il primo PC pieghevole al mondo: ThinkPad X1 Fold. Partendo dal feedback dei clienti e basandosi su una progettazione di eccellenza, il nuovo rivoluzionario ThinkPad è realizzato con diverse leghe leggere e fibra di carbonio ed è ricoperto da una cover di pelle. Con l’affidabilità e la durevolezza che ci si aspetta dal brand ThinkPad, X1 Fold è un PC notebook completo con display OLED pieghevole da 13,3 pollici e un peso inferiore a 1kg. Si adatta alle esigenze dell’utente passando senza soluzione di continuità tra diversi formati, da display compatto a completamente aperto. X1 Fold è solo un esempio dell’impegno di Lenovo verso i formati pieghevoli, come dimostra il motorola razr, recentemente annunciato.

Trasformare la produttività personale

Con il convergere delle esperienze d’uso di smartphone e laptop, e per rispondere alla tendenza al multitasking fra dispositivi diversi mostrata dai professionisti più giovani, Lenovo ha lanciato ThinkBook Plus, un laptop dotato di un innovativo display e-ink integrato nel coperchio che consente di migliorare la produttività e la concentrazione. Il display può essere utilizzato per creare illustrazioni o prendere appunti con la Precision Pen e consente di ricevere le notifiche più importanti anche quando il coperchio è chiuso. Questo dispositivo è un nuovo tipo di laptop che presenta funzionalità innovative per aiutare gli utenti a massimizzare la propria efficienza nel multitasking.

Portabilità + semplicità

Progettato per chi ama con le app più recenti, rivedere online gli episodi del programma TV preferito o lavorare in mobilità, il nuovo Lenovo IdeaPad Duet Chromebook è tra i Chromebook più sottili e leggeri al mondo, con una durata della batteria fino a 10 ore. Il nuovo Chromebook presenta un design minimalista e uno stilo USI opzionale5 che consente di scrivere e disegnare in maniera intuitiva e un formato 2-in-1 detachable che riunisce semplicità e portabilità nello stesso dispositivo.

Le novità per la Smart Home

Partendo dal successo riscosso da Lenovo Smart Clock e Lenovo Smart Display, Lenovo ha applicato la propria competenza nel settore della Smart Home lanciando Lenovo Smart Frame. Smart Frame presenta uno schermo opaco con trattamento antiriflesso per riprodurre immagini nitide e coinvolgenti con qualsiasi luminosità e in qualsiasi momento del giorno. Il sensore di tonalità del colore regola la luminosità dell’immagine in funzione della luce ambientale per dare un’esperienza visiva più naturale ed esteticamente piacevole, offrendo così la possibilità di riscoprire e condividere vecchie foto di viaggio o altre immagini. Attraverso una serie di gesti Lenovo Smart Frame può riprodurre, fermare o mettere in pausa video o slide show di fotografie.