Da Socomec soluzioni di continuità pronte all’uso

L’energia di alta qualità per apparecchiature critiche all’interno di data center e altre applicazioni esigenti richiede perfetta continuità di alimentazione

Il team Socomec ha reso più semplice che mai la programmazione e la messa in servizio di un nuovo sistema in grado di assicurare contemporaneamente la protezione delle persone e delle risorse e il raggiungimento della continuità di esercizio e aziendale durante le attività di installazione e messa in servizio dell’infrastruttura UPS a supporto di tali obiettivi.

Come spiegato in una nota ufficiale da Stefano Costa, Direttore vendite Power Conversion ed Expert Services Socomec Italia: «Il nostro approccio è semplice: facciamo noi la programmazione, in modo tale che non debba farla il cliente. Abbiamo semplificato la scelta del prodotto adatto alle esigenze specifiche dei clienti, in base al livello di criticità del carico da proteggere. Si vuole evitare l’interruzione dell’alimentazione e mantenere i propri sistemi attivi e funzionanti? La gamma Prime è la soluzione ideale per queste esigenze. Anche un brevissimo fuori servizio sarebbe catastrofico in termini di continuità aziendale o addirittura, in certe applicazioni, si potrebbero mettere a rischio vite umane? Allora il livello di protezione Ultimate è quello di cui si ha bisogno. Se si è indecisi, UPS Selector è il giusto tool d’ausilio per prendere la giusta decisione».

Nello specifico, la gamma Prime offre una protezione affidabile ed economica che garantisce la continuità di esercizio per infrastrutture business critical. Il rendimento e la disponibilità sono garantiti anche in caso di interruzione dell’alimentazione, guasti hardware o altre interruzioni impreviste, riducendo al minimo i costi di esercizio e rendendo la tecnologia di prossima generazione accessibile a tutti.

A sua volta, la gamma Superior offre prestazioni energetiche senza pari – le migliori della categoria e certificate – per ottimizzare l’utilizzo e il TCO (Costo totale di proprietà). Questi sistemi garantiscono la disponibilità di energia di alta qualità e la resilienza del sistema in infrastrutture mission critical, non solo contribuendo a raggiungere gli obiettivi prestazionali dell’organizzazione, ma garantendo al contempo anche la sicurezza e la riduzione dei costi di esercizio. Pronti per il futuro, questi sistemi aiutano a ottimizzare la durata delle apparecchiature, massimizzano i tempi di attività operativa e garantiscono un rapido ritorno sugli investimenti.

Infine, la gamma Ultimate comprende un’architettura completamente ridondante per la massima disponibilità, tempo medio di riparazione (MTTR) minimo e manutenzione senza rischi, a salvaguardia della disponibilità di energia ad alte prestazioni nelle infrastrutture critiche per la sicurezza. Caratterizzata da funzionalità digitali avanzate, questa gamma comprende le soluzioni più all’avanguardia per l’infrastruttura elettrica soggetta a esigenze senza precedenti – con agilità integrata a livello progettuale.