Centro Computer è Platinum partner di Intel anche per il 2020

La società di consulenza confermata Platinum partner del programma Intel Technology Provider anche per l’anno in corso

La qualifica Platinum partner del programma Intel Technology Provider, che Centro Computer detiene da oltre dieci anni, è stata confermata per l’anno 2020.

La società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende vede, quindi, confermato il livello più alto del programma globale della nota multinazionale statunitense, per le aziende che promuovono con successo sul mercato le soluzioni basate sulla tecnologia Intel.

Una fiducia confermata perché ben riposta

Nel programma esclusivo e globale vengono inserite le aziende che si distinguono per lo sviluppo di soluzioni innovative basate su tecnologia Intel e per la leadership con cui le veicolano nel mercato. I requisiti di idoneità comprendono anche l’alta fidelizzazione mirata a garantire a Intel un fatturato stabile nel corso degli anni, una conoscenza approfondita del partner sulle tecnologie, anche più recenti, resa possibile grazie alla costante partecipazione ai corsi di formazione.

Con questo programma Intel garantisce ai clienti di Centro Computer che quest’ultimo si conferma un provider di soluzioni di comprovata esperienza, altamente specializzato nella conoscenza dei prodotti e delle tecnologie Intel e in grado di fornire assistenza di qualità superiore.

Come riferito in una nota ufficiale da Roberto Vicenzi, Vicepresidente di Centro Computer: «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti grazie a questa partnership e di essere riconfermati Platinum partner del programma Intel Technology Provider. Siamo lieti di rappresentare il livello più alto di questo programma globale, e orgogliosi di essere considerati portavoce dell’evoluzione e delle tecnologie di Intel che principalmente vendiamo con i vendor HP, HPE e LENOVO. Grazie a questa certificazione siamo in grado di accedere a informazioni esclusive e possiamo usufruire di assistenza tecnica e prioritaria da parte di Intel, acquisendo la capacità di offrire le soluzioni più innovative e vincenti, desiderate dai clienti, sulle tecnologie leader nel settore».