G Suite nel portafoglio di soluzioni SaaS cloud di Tech Data

Tech Data aggiunge G Suite al suo crescente portafoglio di soluzioni SaaS cloud in Europa

Tech Data ha aggiunto G Suite al suo portafoglio di soluzioni software-as-a-service (SaaS) cloud in Europa. Grazie a questo accordo, i partner possono acquisire e gestire gli abbonamenti alle soluzioni G Suite attraverso lo StreamOne Cloud Marketplace di Tech Data, che consente il provisioning e la gestione degli abbonamenti per conto del cliente finale.

G Suite

G Suite è composta da un insieme di applicazioni intelligenti – Gmail, Docs, Docs, Drive, Calendar, Hangouts e altro ancora – progettate con collaborazione in tempo reale e machine intelligence per riunire le persone e aiutarle a lavorare in modo più intelligente e sicuro. La soluzione completamente integrata include opzioni di archiviazione flessibili, gestione dei dispositivi mobili e supporto live 24/7 ed è compatibile con altre piattaforme di lavoro come Microsoft Office.

Tech Data è in grado di offrire G Suite in aggiunta ad una più ampia gamma di soluzioni Google Cloud, come Chrome Enterprise Upgrade, Chrome Education Upgrade e Hangouts Meet soluzioni hardware.

L’impegno di Tech Data

Tech Data supporterà l’adozione di G Suite tra i suoi clienti integrando l’offerta nei suoi programmi Cloud Practice Builder. Questi programmi di trasformazione dei partner forniscono un percorso in quattro fasi chiaramente strutturato che consente ai partner di costruire in modo rapido ed economico una pratica cloud specialistica di prossima generazione. I programmi Practice Builder iniziano con una valutazione per comprendere le attuali competenze dei partner e offrono un processo definito per costruire le capacità e le competenze di dominio necessarie per portare le soluzioni cloud sul mercato, accedere a nuove opportunità e accelerare la trasformazione digitale.

“G Suite rappresenta una grande aggiunta al portafoglio completo di soluzioni SaaS di Tech Data e ci permette di offrire una scelta eccezionale quando si tratta dei principali attori del mercato del cloud.”, ha dichiarato Denis Fouquet, vice presidente, software e cloud, Europa, Tech Data. “G Suite offre una soluzione di collaborazione a basso costo, facile da usare, sicura e affidabile con modelli di licenza adattati alle diverse esigenze delle PMI e delle grandi imprese. La combinazione di StreamOne e della nostra metodologia di trasformazione dei partner a valore aggiunto Practice Builder consentirà ai nostri partner di accelerare rapidamente questa offerta”.

I clienti Tech Data nel Regno Unito e in Francia possono acquistare G Suite dallo scorso dicembre; altri paesi della regione seguiranno un approccio graduale nei prossimi mesi.