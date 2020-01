Fujitsu ha annunciato la nuova generazione delle proprie appliance per la protezione dati Fujitsu Storage ETERNUS CS800 ed ETERNUS CS8000 progettate per il backup, l’archiviazione e lo storage di secondo livello

Fujitsu ha annunciato la nuova generazione delle proprie appliance per la protezione dati Fujitsu Storage ETERNUS CS800 ed ETERNUS CS8000 progettate per il backup, l’archiviazione e lo storage di secondo livello. Caratterizzate da eccezionali livelli di efficienza storage, funzionalità avanzate per la protezione dei dati e stretta integrazione software, le appliance ETERNUS CS permettono alle aziende di creare un unico storage layer trasparente e unificato per la protezione dei dati all’interno degli ambienti IT ibridi.

Fujitsu Storage ETERNUS CS800 ed ETERNUS CS8000 sono disponibili in Italia esclusivamente attraverso FINIX Technology Solutions.

L’era del cloud computing: cambia (anche) l’approccio allo storage

La praticità e la convenienza economica del cloud computing hanno prodotto un significativo cambiamento nel modo in cui le aziende fanno funzionare le applicazioni e gestiscono i dati, adottando un modello che oggi è diffuso dal data center principale fino al cloud e alle installazioni edge. Gli ambienti IT ibridi sono oggi una realtà in numerose aziende, tanto che il modo in cui viene gestito l’elemento critico dello storage dati è stato ripensato. Ora il servizio business essenziale non è più la sola capacità, ma l’essere in grado di creare e accedere ai dati memorizzati.

Per ottenere nuovamente il controllo dei dati, riprendendolo dalle fonti distribuite, Fujitsu ha aggiornato le proprie appliance per la protezione dei dati in modo da soddisfare queste nuove esigenze dello storage. I nuovi modelli delle appliance ETERNUS CS800 ed ETERNUS CS8000 rappresentano una efficace piattaforma di consolidamento per la gestione dei dati che abbraccia backup e recovery, archiviazione, conformità e business continuity. Di conseguenza, la nuova generazione di appliance ETERNUS CS migliora i livelli di disponibilità, protezione, condivisione e interoperabilità dei dati per le applicazioni residenti in ambienti ibridi.

Una stretta integrazione con i principali software per la gestione dei dati

Grazie alle ricche funzionalità interne e alla stretta integrazione con il software per la gestione dei dati prodotto da Veritas, Veeam e Commvault, le appliance Fujitsu ETERNUS CS danno vita a uno storage layer unificato altamente efficiente che garantisce un incremento delle prestazioni di qualsiasi ambiente IT ibrido mantenendo sotto controllo i costi dello storage.

La combinazione delle appliance ETERNUS CS con i principali software per la protezione dei dati significa che i clienti Fujitsu sono in grado di classificare i dati, che vengono quindi conservati automaticamente sui supporti appropriati (SSD, dischi, cloud o nastro) a seconda delle esigenze di business e di SLA. Le copie dei dati vengono gestite automaticamente a livello storage aiutando le aziende a sfruttare un media mix completo di tutti i formati storage disponibili.

Le appliance Fujitsu ETERNUS CS liberano anche il software per la protezione dei dati per altre attività strategiche di gestione dei dati dal momento che implementano funzioni per la protezione e lo storage come replica, deduplica e gestione dei nastri. Ciò aiuta a ridurre i workload di server e reti, aiutando di conseguenza a ridurre anche il lavoro di amministrazione.

Soluzioni per la protezione dati ETERNUS CS per ambienti di grandi e piccole dimensioni

Fujitsu Storage ETERNUS CS8001 è una appliance intuitiva basata su disco che fornisce la piattaforma perfetta per il consolidamento dei dati negli ambienti di backup di piccole e medie dimensioni con il miglior rapporto prezzo/prestazioni della propria classe. La soluzione è altamente scalabile ed è dotata di funzioni per la deduplica automatica, la replica integrata e il supporto di tutti i principali software per il backup. ETERNUS CS800 getta le basi di una strategia di protezione dati completa massimizzando la disponibilità delle applicazioni e salvaguardando in modo affidabile da disastri e perdite di dati.

Fujitsu Storage ETERNUS CS80002 è una soluzione storage estremamente versatile per il backup, l’archiviazione, lo storage di secondo livello e i dati a oggetti che fornisce ininterrottamente protezione ed eccezionali prestazioni per il ripristino dei dati mission-critical. La appliance è progettata per ambienti impegnativi di grandi dimensioni come quelli degli istituti finanziari, dei provider di servizi di telecomunicazione e degli operatori delle reti di trasporto. ETERNUS CS8000 è la più grande appliance di backup in termini di scala e l’unica in grado di consolidare i dati da mainframe e sistemi aperti. Le sue caratteristiche di versatilità, efficienza e flessibilità, combinate con la facilità di amministrazione, contribuiscono a ridurre il TCO degli ambienti di backup complessi fin del 60%. Sfruttando l’automazione intelligente dei processi e il pooling della capacità storage, i dati e le loro copie vengono automaticamente gestiti tra i differenti livelli storage e supporti, come SSD, dischi, deduplica e nastri, a seconda delle performance e dei livelli di disponibilità richiesti.

A complemento delle appliance per la protezione dei dati ETERNUS CS, il portafoglio di storage su nastro Fujitsu ETERNUS LT mette a disposizione una soluzione economicamente efficiente per il backup offline a scopo di conservazione o archiviazione dei dati a medio e lungo termine.

Ideale per implementare nuovi servizi

Questo nuovo approccio unificato alla protezione dei dati, che consolida i dati provenienti da fonti come il cloud, le applicazioni e il data center, affronta la sfida della gestione di crescenti volumi di dati fornendo la flessibilità e la scalabilità che occorrono per gestire enormi pool di dati e tenere il passo con le variazioni nelle esigenze dei servizi. L’approccio facilita inoltre l’introduzione di nuovi servizi per l’intero ambito aziendale come l’archiviazione, le ricerche, l’analytics e la governance dei dati.

Christian Leutner, Head of Product Sales Europe di Fujitsu, ha dichiarato: “Gli ambienti Hybrid IT sono divenuti la nuova normalità con servizi e modelli di delivery provenienti da una varietà di fonti, da quelle on-premises fino al cloud per non parlare dell’edge di rete. Al crescere di questa diversità, diviene sempre più difficile riuscire a consolidare tutti i dati. Le nuove appliance ETERNUS CS creano un unico storage layer trasparente che abbraccia tutte le fonti di dati”.

Maurizio Ranghetti, Product Portfolio Management di FINIX Technology Solutions ha aggiunto: “Consolidando i servizi storage e separando lo storage dal layer applicativo, le aziende possono implementare strategie per la gestione dei dati a lungo termine. Il consolidamento dello storage introduce anche la possibilità di migliorare la governance e la sicurezza dei dati e, aspetto importante, tenere aperta la porta all’aggiunta di futuri servizi applicativi, un punto nel quale le appliance ETERNUS CS forniscono un concreto valore di business, tanto oggi quanto nel futuro”.

Prezzi e disponibilità

Le nuove appliance Fujitsu ETERNUS CS800 ed ETERNUS CS8000 possono essere ordinate a FINIX Tecnology Solutions. I prezzi variano a seconda della configurazione.