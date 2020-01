Lexmark lancia la nuova Lexmark Software Partnership

Il nuovo programma di partnership di Lexmark introduce produttività e semplicità di gestione degli ambienti di stampa

Lexmark, specialista globale nelle soluzioni di imaging, lancia il nuovo programma Lexmark Software Partnership, pensato per consentire alle aziende di migliorare la produttività dei dipendenti, semplificare la gestione dei dispositivi e aumentare al massimo il loro investimento tecnologico. Grazie alle migliori soluzioni dei partner software di Lexmark, le aziende sono in grado di implementare una gamma completa di tecnologia, da un un’unica fonte.

Sono numerosi i vantaggi offerti dal programma:

Controllo totale su dati e documenti

La maggior parte delle aziende riceve giornalmente informazioni da diverse fonti, principalmente in formato cartaceo e digitale. Ciò significa che gli utenti devono gestire un numero elevato di documenti, file, moduli e altro ancora – in particolare quando le informazioni passano dalla carta al digitale e viceversa. Grazie al programma Lexmark Software Partnership è possibile convertire l’infrastruttura di output in una piattaforma in grado di fornire dati precisi e accurati indipendentemente dal formato.

Trasformazione dell’infrastruttura di stampa

Le Lexmark Software Partnership aiutano le aziende a identificare le problematiche legate al workflow aziendale e a sviluppare soluzioni che rispondono alle più svariate esigenze, colmando il gap tra informazioni cartacee e digitali per maggiori efficienza, agilità e risparmio sui costi. Inoltre, queste soluzioni sono studiate per integrarsi perfettamente con le piattaforme esistenti per una facile implementazione e una rapida adozione da parte degli utenti.

Più valore agli investimenti

Accelerare il flusso di informazioni, ridurre le spese o aumentare la produttività: qualunque sia l’obiettivo, con le Lexmark Software Partnership le aziende sono in grado di espandere le funzionalità al di là del semplice insieme di dispositivi di stampa. Vale a dire che è possibile implementare una gamma di soluzioni completa da un unico partner invece di affidarsi a vendor differenti.

“Il programma Lexmark Software Partnership offre vantaggi misurabili alle aziende, aiutandole nel contempo a incrementare i livelli di efficienza in ogni dipartimento”, dichiara Giancarlo Soro, Amministratore delegato di Lexmark Italia. “Con Lexmark, è possibile creare il portafoglio di soluzioni migliori per il proprio ambiente di produzione, indipendentemente dalle dimensioni o dalle esigenze, il tutto supportato dalla qualità dei nostri servizi”.