Come cambia il panorama delle tecnologie per il retail

L’investimento di Checkpoint Systems in Ricerca e Sviluppo e la continua collaborazione con i clienti di scena a Euroshop 2020

Il settore del retail sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti. La domanda dei consumatori, guidata dalle crescenti aspettative di un’esperienza migliore, sia online che in-store, è in costante evoluzione.

Il consumatore di oggi è sempre connesso e scandisce il ritmo del cambiamento a cui i retailer devono rispondere per rimanere in gara. Cosa troveranno i visitatori dello stand di Checkpoint Systems a EuroShop 2020, di scena a Düsseldorf i prossimi 16-20 febbraio?

Partiamo dalle richieste dei clienti

Il 78% dei consumatori desidera un’esperienza in-store piacevole, insieme al design del negozio che contribuisce a un potenziale aumento delle vendite fino al 40%. Ciò significa che, nell’attuale panorama competitivo, assicurare ai clienti un’esperienza visiva attraente e senza ostacoli, per i retailer è di vitale importanza.

L’investimento di Checkpoint Systems in Ricerca e Sviluppo e la continua collaborazione con i clienti, hanno contribuito alla creazione di nuove soluzioni in termini di design per le antenne EAS ed RFID.

Prevenzione delle perdite non a discapito dell’estetica

A EuroShop 2020, i visitatori scopriranno come le antenne di nuova generazione uniscono la prevenzione delle perdite con l’estetica dello store. L’ampia gamma di antenne include molte possibilità, dalle protezioni invisibili a quelle free standing, e perfino sensori a parete o montati su porte: Checkpoint Systems ha una soluzione per ogni tipo di store e mercato.

Visibilità omnichannel nella supply chain

Nel retail avere visibilità lungo tutta supply chain è essenziale per creare un’esperienza continua per il cliente. L’aumento delle vendite omnichannel fa sì che i consumatori si aspettino un servizio immediato e altissimi livelli di personalizzazione.

Come possono i retailer ricreare la stessa esperienza in negozio, online o tramite un dispositivo mobile?

Le soluzioni per la supply chain basate su RFID offrono una soluzione end-to-end. Costruendo una supply chain agile e collaborativa, i retailer possono ottenere una visibilità delle informazioni in tempo reale e molto affidabile.

Ciò facilita la gestione intelligente degli inventari e il processo decisionale, ottimizzando il valore della merce con opportunità di vendita tempestive.

Per scoprire come l’RFID può aiutare i retailer a orientarsi in questo mondo sempre più omnichannel, lunedì 17 febbraio LPP, in collaborazione con Checkpoint Systems, presenterà i risultati del suo programma RFID su larga scala, che ha visto un miglioramento della disponibilità della merce, dell’efficienza operativa e dell’esperienza del consumatore.

L’incontro si terrà al Retail Technology Stage nel padiglione 6 dalle 15:40 alle 16:00.

Leader nell’innovazione delle etichette

L’RFID Label Applications Development Team di Checkpoint Systems lavora a stretto contatto con i fornitori di chip RFID. A EuroShop 2020 Checkpoint mostrerà le più recenti tag ed etichette RFID, compresi gli sviluppi sostenibili ad esse connessi, insieme a tecnologie innovative per le antenne che migliorano l’esperienza dell’utente. La continua domanda a livello mondiale consentirà a Checkpoint Systems di servire i clienti nel modo più efficace possibile rispondendo a tutte le esigenze di etichettatura.

In qualità di maggiore produttore di etichette RF al mondo, Checkpoint Systems ha realizzato importanti investimenti in ricerca e sviluppo, produzione, test e stampa digitale. L’azienda in questo modo continuerà a guidare l’innovazione nel campo delle etichette nel 2020, stabilendo nuovi standard nel settore e raggiungendo incredibili risultati con etichette “first-to-market”.

Nello stand di Euroshop sarà possibile scoprire le nuove e innovative etichette RF che ora possono proteggere categorie di prodotti che prima non potevano esserlo efficacemente.

Facilitare gli store connessi

Gli store connessi uniscono retail e tecnologia, portando l’esperienza del retail in store nell’era digitale con la tecnologia Internet of Things (IoT). Le soluzioni software di Checkpoint Systems aiutano i retailer a misurare, monitorare e gestire gli store, con dati utilizzabili che li aiutano a vendere di più e a ridurre le perdite.

Andando oltre l’EAS, le soluzioni software di Checkpoint consentono agli store di migliorare l’intera customer journey soddisfacendo le esigenze dei clienti e i loro desideri e ottenendo in cambio migliori profitti per i retailer.

Salvaguardia della merce in-store

Un design del packaging coinvolgente e creativo è parte essenziale del marketing mix ed è di vitale importanza per differenziare i vari brand dalla concorrenza. A EuroShop 2020, Checkpoint presenterà anche nuovi accessori per la sicurezza progettati per proteggere la merce ad alto rischio di furto senza compromettere il look and il feeling dei prodotti.

Dalle innovazioni per l’etichettatura, progettate per qualsiasi tipo di materiale del packaging, a Alpha High-Theft Solutions, Checkpoint Systems è in grado di offrire una soluzione per ogni prodotto e formato di packaging.