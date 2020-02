Synology protegge le attività essenziali delle aziende

Il nuovo sistema di archiviazione dual controller SA3200D offre protezione dei dati e disponibilità dei servizi essenziali

Synology ha annunciato la disponibilità del sistema di archiviazione dual controller SA3200D, un singolo dispositivo che garantisce la massima disponibilità del sistema.

SA3200D va ad aggiungersi alla famiglia di sistemi di archiviazione ad alte prestazioni Synology SA, studiata per semplificare e centralizzare la gestione dei dati.

Disponibilità massima del servizio, interruzioni minime

Con un design con controller attivo-passivo, SA3200D offre la ridondanza hardware a ogni livello per prevenire singoli punti di vulnerabilità.

Le archiviazioni con doppio controller provvedono alla protezione automatica da failover, mentre l’architettura hot-swap assicura la disponibilità del servizi business-critical che restano sempre operativi.

Il design con archiviazione condivisa e l’architettura scalabile fino a 500 TB1 riducono il costo totale di proprietà (TCO).

Per controller:

CPU: processore quad-core Intel Xeon

10GbE integrato: supporta schede NIC più veloci per un throughput maggiore

SATA DOM: isola i file del sistema operativo dai dati archiviati

Disponibilità e protezione dati integrata

Di facile implementazione, semplifica sensibilmente le operazioni con strumenti completi messi a punto per consentire alle aziende di proteggere i loro dati.

Protezione di endpoint, VM ed SaaS

Soluzione di backup centralizzata per proteggere macchine virtuali VMware e Windows Server, endpoint Windows, account Office 365 e G Suite. Gestisci tutte le attività di backup da una singola console e ripristina i dati all’istante con metodi di recupero flessibili. Maggiori informazioni su Synology Active Backup.

Previeni la perdita di dati con istantanee e repliche

Synology Snapshot Manager si integra con VMware e Windows per una protezione dei dati coerente con le applicazioni. Snapshot Replication abilita la protezione LUN e Shared Folder per tutti gli altri carichi di lavoro.

Come riferito in una nota ufficiale da Jason Fan, Product Manager presso Synology: «Per tutelare la privacy dei dati, le aziende sono in cerca di soluzioni locali per la gestione dei dati che, allo stesso tempo, siano in grado di offrire le funzionalità e l’affidabilità dei cloud pubblici. Synology ha investito molto nei componenti hardware e software del sistema SA3200D per poter garantire un tempo di disponibilità del servizio ottimale in un singolo pacchetto facile da implementare».