Arrow Electronics con ArrowSphere fornisce l’accesso ai partner di canale al programma MSP di Check Point

La soluzione di sicurezza CloudGuard IaaS di Check Point, è oggi disponibile attraverso la piattaforma ArrowSphere come licenza, utilizzando il modello Pay-As-You-Go, per tutti i clienti di Arrow

Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, è il primo marketplace provider a sostenere nell’intera EMEA, l’accelerazione del business sulla sicurezza cloud di Check Point Software Technologies, fornitore di soluzioni di sicurezza su scala internazionale.

Il programma Managed Service Provider (MSP) di Check Point è disponibile su ArrowSphere, la piattaforma cloud globale multi-tier di Arrow dedicata ai partner di canale. Come parte del programma, la soluzione di sicurezza CloudGuard IaaS di Check Point, è oggi disponibile attraverso la piattaforma ArrowSphere come licenza, utilizzando il modello Pay-As-You-Go, per tutti i clienti di Arrow.

L’efficienza dei processi e l’aumento dell’agilità della rete stanno guidando l’adozione delle tecnologie IaaS e SDN e le aziende si trovano ad affrontare nuove sfide in materia di sicurezza quando sfruttano queste nuove infrastrutture. CloudGuard IaaS di Check Point, protegge dalle minacce informatiche le risorse nel cloud, con scalabilità dinamica, provisioning intelligente e controllo su reti fisiche e virtuali.

CloudGuard IaaS supporta un’ampia gamma di piattaforme cloud pubbliche, private e ibride. Funzionalità avanzate come l’auto-provisioning e l’auto-scaling insieme agli aggiornamenti automatici delle policy garantiscono che le protezioni di sicurezza siano sempre allineate con tutti i cambiamenti del cloud. Inoltre, CloudGuard IaaS supporta un’unica console unificata per una visibilità coerente, la gestione delle policy, la registrazione, la reportistica e il controllo in tutti gli ambienti cloud.

“CloudGuard IaaS è la prima soluzione di Check Point resa disponibile su ArrowSphere”, afferma Alexis Brabant, vice president sales del business di Arrow Enterprise Computing Solutions in EMEA. “La sicurezza viene continuamente citata come una barriera per l’adozione del cloud aziendale su larga scala. CloudGuard IaaS e Arrow forniscono una risposta per facilitare l’adozione e l’espansione dei servizi cloud, consentendo ai partner di canale di servire i propri clienti con una gestione della sicurezza centralizzata e in outsourcing”.

Olivier Huck, responsabile del canale EMEA di Check Point, sottolinea: “La sicurezza cloud è un pilastro fondamentale nella strategia di Check Point e una delle principali preoccupazioni per i nostri clienti nell’attuale panorama digitale in continua evoluzione. Inserendo CloudGuard IaaS su ArrowSphere, Check Point offre ulteriori funzionalità a partner e clienti per gestire con successo i nuovi modelli di business, rafforzando al contempo la collaborazione strategica con Arrow, il nostro più grande distributore in EMEA.“

ArrowSphere consente ai partner di canale, in modalità veloce ed efficiente di quotare, ordinare, gestire, analizzare e fatturare un’ampia varietà di soluzioni cloud. Grazie a funzionalità e User Experience migliorate, la piattaforma è stata progettata in modo unico per ottimizzare la connessione tra i provider di servizi cloud, i partner e gli utenti finali. Un team dedicato di ArrowSphere aiuta i clienti a gestire l’intero flusso di lavoro e supporta i partner di canale nell’impostazione e nello sviluppo delle offerte in cloud.