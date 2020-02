Con Cambium Networks l’infrastruttura wireless diventa sicura e affidabile

cnVision porta facilità di installazione e gestione, economicità e sicurezza nella videosorveglianza moderna

Cambium Networks ha annunciato cnVision, soluzione progettata specificatamente per il mercato della videosorveglianza.

L’ultima nata incorpora le più recenti tecnologie di crittografia e di sicurezza, un protocollo over-the-air proprietario per offrire prestazioni stabili anche in condizioni ambientali avverse, e una perfetta integrazione ONVIF (Open Network Video Interface Forum) per una migliore risoluzione dei problemi.

È inoltre previsto il pieno supporto alle principali piattaforme di VMS (Video Management Systems).

Nello specifico, cnVision semplifica enormemente la complessità dell’implementazione wireless dedicata, facilitando così il lavoro degli installatori di sistemi CCTV, che si tratti di due telecamere o di una installazione di 100″.

Tutti i plus della nuova offerta

In particolare, cnVision semplifica lo sviluppo di un’infrastruttura wireless sicura e affidabile per le soluzioni di videosorveglianza e consente agli operatori di pianificare con sicurezza l’installazione delle telecamere

Sempre cnVision sfrutta un approccio gestito dal cloud che aumenta la facilità d’uso operativa in riferimento alla manutenzione del sistema e gli aggiornamenti software offrendo anche un’elevata scalabilità di rete per supportare un’ampia popolazione di telecamere in base alle esigenze.

Come riferito in una nota ufficiale da Sakid Ahmed, General Manager of ePMP & cnVision Business di Cambium Networks: «cnVision è basato sugli standard wireless più robusti e affidabili del settore e offre funzionalità chiave per una gestione efficace, come ONVIF e VMS. Il sofisticato protocollo over-the-air di cnVision offre prestazioni altamente prevedibili per il trasporto wireless delle informazioni video mission-critical».