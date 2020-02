È display-show Samsung a ISE 2020

I display QLED 8K SMART signage, The Wall for Business e l’aggiornata Flip 2 di Samsung sono in scena ad Amsterdam fino al 14 febbraio

Samsung Electronics sta presentando a ISE 2020 il 2020 QLED 8K SMART signage, il primo display 8K al mondo in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che sarà disponibile nel primo semestre 2020.

Come i televisori QLED Samsung, anche il nuovo QLED 8K signage (modello QPT-8K) è caratterizzato da un’eccezionale qualità dell’immagine, dalla tecnologia HDR10+ e dal volume colore al 100%, oltre alla luminosità di picco di 2.000 nit.

La nuova gamma display è stata progettata per essere montata a parete ed è disponibile nelle versioni da 65, 75, 82 e 98 pollici, perfette per rispondere alle diverse esigenze aziendali.

Dotato di AI Quantum Processor 8K, dispone di funzionalità integrate di upscaling AI 8K e funzioni di deep-learning in grado aumentare automaticamente la risoluzione dei contenuti a 8K, con una resa assolutamente fedele.

Alcune delle più recenti innovazioni del display forniscono funzionalità avanzate per alcuni settori specifici, come quello dell’healthcare, in cui è fondamentale sfruttare la nitidezza visiva e i dettagli realistici dell’8K.

Con la modalità di simulazione DICOM, gli operatori sanitari possono visualizzare immagini mediche in scala di grigi, incluse radiografie e risonanze magnetiche, per scopi non diagnostici; grazie alla sofisticata tecnologia di visualizzazione Samsung, le immagini sono visibili con una eccezionale chiarezza dei dettagli.

Il display dispone inoltre del potente sistema operativo Tizen 5.5 di Samsung e supporta la connessione con un massimo di quattro diverse fonti di contenuti, tutte visualizzabili contemporaneamente in risoluzione 4K, per svariati usi aziendali in cui sono necessari schermi multipli.

Il nuovo QLED 8K signage è anche compatibile con l’ultima soluzione software completa Samsung MagicINFO 8 per la gestione dei contenuti, che rende ogni display in grado di offrire una soluzione all-in-one per aziende di qualsiasi dimensione.

The Wall per uso commerciale fino a 583 pollici

L’uso innovativo della tecnologia microLED di Samsung abilita nuove funzionalità in ambito digital signage. Una delle innovazioni più apprezzate di Samsung nel settore della tecnologia dei display, è il pluripremiato microLED modulare The Wall.

Presentato l’anno scorso, The Wall Luxury garantisce un’esperienza visiva senza pari con una serie di funzionalità lifestyle e disponibile fino a una splendida versione 8K da 292 pollici. La linea The Wall di Samsung, completamente priva di cornici, offre combinazioni illimitate in termini di configurazione e risoluzione.

Quest’anno Samsung ha ampliato la sua linea The Wall con il nuovo The Wall for Business, che (già disponibile sul mercato) mette a disposizione la propria esperienza visiva, leader del settore, a un’ampia varietà di applicazioni commerciali, dalle sale di controllo ai centri di trasmissione, dalle lobby ai centri di progettazione e altro ancora.

The Wall for Business presenta un’ampia gamma di dimensioni e rapporti configurabili e personalizzabili da 219 e 292 pollici in 4K, fino a 437 e 583 pollici in 8K, il più grande mai presentato.

Con Samsung Flip 2 si semplifica il lavoro di gruppo

Samsung Flip 2 è una lavagna digitale intuitiva e facile da usare con un’applicazione versatile in ambito aziendale, educativo, creativo, retail e non solo. Il display aggiornato mantiene tutte le caratteristiche del modello originale, con un design rinnovato e nuove funzioni per facilitare la collaborazione, la condivisione e il pensiero creativo.

Per favorire la migliore collaborazione tra utenti in luoghi diversi, Samsung ha stretto una partnership con Cisco Webex che combina l’innovativa soluzione Webex Teams e Webex Roomkit Mini con la tecnologia di visualizzazione Samsung Flip 2.

L’offerta Webex on Flip, che sarà mostrata durante ISE 2020, offre una suite completa di funzionalità in un’esperienza integrata. Webex on Flip, con un’intuitiva user experience, permette di passare senza sforzo dalla modalità lavagna alla condivisione dello schermo, per visualizzare ad esempio una presentazione, fino alla funzione di videoconferenza con pochi semplici tocchi.

Progettato appositamente per la collaborazione da remoto, Webex Teams consente di partecipare attraverso la piattaforma da qualunque luogo e interagire con la lavagna simultaneamente sui rispettivi display. Tutto ciò facilita la collaborazione in tempo reale indipendentemente da dove si trovano i team di lavoro.

Come riferito in una nota ufficiale da H Hyesung Ha, Senior Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics: «Samsung offre soluzioni display complete sempre più coinvolgenti, collaborative e interattive come mai prima. ISE è uno dei più importanti appuntamenti per mostrare le applicazioni commerciali avanzate dei nostri display. Siamo entusiasti di svelare le nuove funzionalità dei nostri prodotti e soluzioni, di presentare la nostra nuova e ampliata linea in ambito digital signage con la tecnologia di nuova generazione come l’8K, il nuovo modello di The Wall, i collaborative display, che offriranno alle aziende opportunità mai avute prima d’ora».