La video collaboration di Logitech è a ISE 2020

In scena ad Amsterdam fino al prossimo 14 febbraio anche tre significative partnership

Per il quinto anno consecutivo Logitech ha confermato la sua partecipazione a Integrated Systems Europe (ISE 2020), la più grande esposizione al mondo dedicata alla System Integration nel settore audiovisivo, che si terrà fino al 14 febbraio presso il centro congressi RAI di Amsterdam, in Olanda.

Logitech, presente presso lo stand Booth 11- D134 della fiera, svelerà le ultime novità dedicate alla video collaboration, la vasta gamma di prodotti smart di videoconferenza che offrono la possibilità di organizzare meeting e riunioni da remoto in modo efficace, pratico e veloce.

Nello specifico, saranno ufficializzate anche le nuove cuffie Zone Wired progettate con driver audio di qualità, cavo anti-grovigli, controller e microfono premium, le nuove cuffie sono disponibili al prezzo suggerito di 129 euro.

ISE 2020 è anche il palcoscenico ideale per ufficializzare tre nuove partnership strategiche:

– Partnership con Barco: Logitech Room Solutions for Barco ClickShare Conference è una soluzione formata da un sistema Logitech MeetUp o Rally in coppia con ClickShare Conference by Barco. Grazie a questa collaborazione sarà possibile connettersi in modalità wireless al display della sala riunioni e alla conferencecam utilizzando direttamente il proprio laptop.

– Partnership con Creston: pensata per offrire un’esperienza di videoconferenza, programmazione e gestione di sale di qualsiasi dimensione, questa collaborazione abbina la serie Crestron Flex con i sistemi Logitech MeetUp, Rally o Rally Plus.

– Partnership con Lenovo: grazie all’integrazione di Lenovo ThinkSmart Edition M920 Tiny per il controller touch Logitech TAP sarà possibile ottenere una piattaforma di calcolo aggiuntiva per migliorare la gestibilità, la sicurezza e il supporto per le sale riunioni.