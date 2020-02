Canon Italia è Main Sponsor della seconda edizione della B2B Marketing Conference

Canon Italia è Main Sponsor della seconda edizione della B2B Marketing Conference, l’evento organizzato da ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore – per riflettere sulle nuove sfide che il Marketing B2B è chiamato ad affrontare nell’era post-contemporanea. L’evento si terrà il 27 febbraio a Milano – presso l’Auditorium Giò Ponti di Assolombarda, via Pantano 9.

Con il claim “DRIVE THE CHANGE”, la conferenza rappresenta una straordinaria occasione per dialogare insieme ai principali attori del mercato sui cambiamenti che l’era del digital 4.0 sta apportando nelle strategie di business aziendali a tutti i livelli. Una riflessione ad ampio spettro sul cambiamento, l’evoluzione e la digital transformation che sta investendo il Marketing B2B e sulle strategie più appropriate per guidare questa rivoluzione digitale.

In questo panorama in costante evoluzione, un ruolo centrale è giocato dalla stampa digitale di produzione, uno strumento al servizio del marketing non solo per rispondere alle variegate richieste dei consumatori in cerca di contenuti personalizzati, ma anche per anticipare le tendenze dell’ecosistema editoriale.

“Mai come adesso il settore dell’editoria sta vivendo una profonda rivoluzione dettata dalle innovazioni tecnologiche introdotte dal digitale, è per questo importante dialogare con i principali attori del settore per ripensare i modelli di business. La nostra presenza a questo importante appuntamento ha proprio questo obiettivo: raccontare agli addetti ai lavori e non solo lo straordinario potenziale della stampa digitale all’interno delle strategie di comunicazione aziendali – ha dichiarato Riccardo Porro, Market Business Developer, BG Commercial Printing di Canon Italia -. Grazie alle caratteristiche di velocità, qualità e possibilità di personalizzazione, la stampa digitale si è imposta negli ultimi anni come elemento imprescindibile nella comunicazione aziendale e culturale.”

Di questo e del ruolo cruciale che il digital printing può giocare all’interno delle strategie di marketing aziendale se ne parlerà ampiamente nell’intervento di Canon Italia dal titolo “L’ERA DELLA STAMPA INTELLIGENTE. LA COMUNICAZIONE FRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DATI E MULTICANALITA’”.

L’intervento a cura di Riccardo Porro, Marketing Business Developer, BG Commercial Printing di Canon Italia, si svolgerà alle 10.15 all’interno della sezione “MEDIA & ADV Revolution”.