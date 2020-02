Gigaset presenta la stazione base professionale DECT IP che si può trasformare in un sistema multi-cella

La nuova stazione base Gigaset N670 IP PRO offre agli utenti professionali altissime prestazioni e massima flessibilità per far fronte alla crescita futura

Le moderne soluzioni di comunicazione DECT offrono la massima libertà di movimento in ambienti di lavoro complessi, richiedono un cablaggio minimo e sono facili da installare e manutenere. Gigaset, specialista nella comunicazione DECT in Europa (scopri qui uno dei suoi prodotti), produce nel suo sito produttivo di Bocholt, in Nordreno-Vestfalia in Germania, sistemi telefonici professionali ad alta tecnologia e non soltanto telefoni cordless presenti in milioni di famiglie in tutto il mondo.

La nuova stazione base N670 IP PRO DECT offre maggiori prestazioni con più semplicità. Il dispositivo necessita semplicemente di una porta Ethernet per la connettività e di alimentazione elettrica, mentre i portatili richiedono soltanto una presa per la stazione di ricarica. Tutto il resto è operativo senza cavi.

“La nuova N670 IP PRO è un concentrato di tutta la tecnologia e dell’esperienza che abbiamo accumulato con i sistemi IP DECT professionali negli ultimi anni”, afferma Alberto Orsenigo, a capo del comparto Gigaset PRO di Gigaset Italia. “Volevamo creare una stazione base IP DECT IP più flessibile e potente, con le abituali caratteristiche dei nostri prodotti, facilità di installazione, estrema praticità e sicurezza assoluta. Ma il vero plus della nuova N670 IP PRO è la possibilità di espansione della stazione fino a farla diventare un sistema multi-cella, attraverso un aggiornamento della licenza”.

L’N670 IP PRO di Gigaset si posiziona nel portafoglio prodotti Professionali tra l’N510 IP PRO e il sistema multi-cella N870 IP PRO.

Configurazione e gestione di portatili

L’intuitiva interfaccia utente basata sul web con guida online, file di configurazione basati su XML, profili PBX e supporto per protocolli standard, consente di configurare il dispositivo in maniera rapida e semplice. Gli amministratori beneficiano della configurazione senza intervento manuale tramite provisioning automatico. Ciò semplifica il provisioning remoto dei portatili della serie Professional di Gigaset tramite IPUI, così come la loro registrazione a livello locale. I contatti possono essere richiamati tramite interfacce LDAP/XML/XSI o dalla rubrica centrale N670. È possibile creare applicazioni XHTML specifiche per fornire agli utenti finali dati e funzioni sul portatile con menu guidato.

Dalla cella singola al sistema multi-cella

L’N670 IP PRO è un investimento per il futuro: in caso di espansione dell’azienda in uffici più grandi o perché aumentano gli utenti, è possibile espandere l’N670 IP trasformandolo in un sistema multi-cella con un aggiornamento di licenza. Stazioni base aggiuntive gestiscono più piani o edifici e assicurano che gli utenti possano essere raggiunti ovunque. Ciò rende l’N670 IP PRO interessante in particolare per le aziende che prevedono di espandersi.

Gestione centralizzata

La gestione centralizzata degli utenti è fondamentale per le aziende che dispongono di più sedi e filiali. Una soluzione software consente di configurare e gestire in maniera centralizzata e semplice i dispositivi N670 IP PRO che si trovano in posizioni diverse.

Sicurezza

La tecnologia DECT è digitale e criptata, il che significa che tutte le chiamate beneficiano della massima protezione contro le intercettazioni. La sicurezza end-to-end è garantita dai protocolli SRTP/SIPS/TLS, LDAP(S) e HTTPS.

Vendite e supporto

Insieme ai suoi prodotti della linea PRO, Gigaset offre telefoni IP cordless, da scrivania e sistemi a cella singola e multipla per un uso flessibile nel contesto aziendale.

Grazie alla lunga collaborazione di Gigaset con i principali produttori di sistemi di comunicazione, i suoi prodotti si integrano perfettamente nella maggior parte delle infrastrutture di telecomunicazioni esistenti o nuove.

I prodotti Professional sono venduti esclusivamente attraverso fornitori certificati di sistemi IT, telecomunicazioni e aziendali. Ciò garantisce ai clienti finali la presenza di un partner locale che non fornisce soltanto consulenza e assistenza in fase di acquisto e installazione, ma offre costantemente anche il miglior servizio per l’infrastruttura di telecomunicazioni.