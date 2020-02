Consulenti Head Nerds per i partner SolarWinds

Autorevoli esperti offrono formazione approfondita su come sfruttare le best practice relative a sicurezza, automazione e maggiori profitti

SolarWinds, azienda specializzata nella fornitura di software di gestione IT potenti ma dai costi contenuti, ha annunciato il lancio del programma SolarWinds Head Nerds.

Quest’ultimo nasce dall’impegno di SolarWinds verso il successo dei propri clienti e dalla partnership con programmi come MSP Institute (piattaforma di formazione completa), MSP Advice Project (che offre contenuti peer-to-peer) ed MSP Pulse (strumento di benchmarking del settore).

Gli Head Nerds sono consulenti che aiutano i partner di SolarWinds MSP a capire come creare e vendere servizi, proteggere i propri clienti, dimostrare valore e restare al passo con la rapida evoluzione del settore dei servizi gestiti.

Nello specifico, gli Head Nerds forniscono formazione, risorse e consulenze per aiutare gli MSP a comprendere e massimizzare le aree di business essenziali per la crescita aziendale, incluse sicurezza, automazione e attività operative.

Come riferito in una nota ufficiale da Mike Cullen, Group Vice President, Partner Success, SolarWinds MSP: «La più grande sfida per gli MSP, oggi, è lavorare sul proprio business e non solo al suo interno. Questo è stato il principale impulso che ci ha portati a creare il programma Head Nerds. Volevamo dare agli MSP la possibilità di lavorare direttamente con alcuni dei più grandi esperti nel settore, in modo che potessero avere un quadro complessivo delle potenzialità offerte dalle tendenze e dalle tecnologie oggi disponibili. I nostri Head Nerds offrono ai partner un accesso diretto alle consulenze e ai contenuti di cui hanno bisogno per sfruttare aree chiave come sicurezza, automazione ed efficienza operativa per conseguire risultati migliori. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle proposte finalizzate a un solo obiettivo: contribuire al successo dei nostri clienti».