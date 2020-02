Le nuove bizhub C450i, C550i e C650i continuano l’evoluzione tecnologica della gamma Konica Minolta, affiancando i primi modelli i-Series MFP A3 e A4 lanciati pochi mesi fa

Konica Minolta, fornitore di soluzioni e tecnologie di trasformazione digitale del business, amplia la propria gamma bizhub i-Series con il lancio di tre nuovi dispositivi multifunzione A3 colore.

I dispositivi bizhub C450i, C550i e C650i con velocità di stampa da 45, 55 e 65ppm sostituiscono rispettivamente i modelli bizhub C458, C558 e C658, migliorando la produttività, l’affidabilità ed integrando funzionalità intelligenti che incontrano l’evoluzione tecnologica delle aziende.

Le nuove multifunzione A3 colore vantano lo stesso design moderno ed elegante e la stessa semplicità d’uso delle altre bizhub i-Series. La nuova interfaccia utente include icone con funzioni rapide e facilitate come la ‘copia veloce’, ‘copia carta d’identità’ oppure ‘crea booklet’ che guidano passo a passo nella creazione del documento e rendono l’esperienza utente ancora migliore. Inoltre, la nuova tecnologia widget consente di integrare sul pannello del dispositivo, finestre per monitorare ed accedere ad applicazioni e soluzioni avanzate, riducendo ulteriormente l’operatività e garantendo una semplicità d’uso unica. Le prestazioni e la rapidità di risposta dei nuovi dispositivi i-Series sono garantite dalla potente CPU quad-core, da 8GB di RAM e 256GB di memoria SSD o, opzionale, da 1TB SSD.

I nuovi modelli sono dotati di alimentatore documenti a doppia scansione (DSDF) con capacità fino a 300 fogli e velocità di acquisizione immagine fino a 280ipm. Inoltre, sono equipaggiati con sensore di rilevamento doppia presa carta, che impedisce l’erronea raccolta di 2 fogli evitando così l’incorretta acquisizione degli originali, la perdita d’informazioni e il danneggiamento del documento originale.

Un’altra importante innovazione tecnologica degli ultimi dispositivi i-Series di Konica Minolta è l’Intelligent Media Sensor: un sensore di rilevamento formato e grammatura carta che rappresenta un’innovazione unica nel mercato Office. La funzione intelligente consente di applicare in automatico i settaggi di stampa migliorando ulteriormente la produttività, l’efficienza e la semplicità di utilizzo del dispositivo.

Tutte le MFP i-Series sono state progettate per lavorare in sinergia con le soluzioni avanzate

per la gestione dei flussi di lavoro, come la Suite Dispatcher di Konica Minolta, e per garantire massima la sicurezza delle informazioni racchiusa nella proposta bizhub SECURE. Questo consente alle aziende di avere un’efficace gestione della stampa e flussi di lavoro avanzati, migliorando al contempo la sicurezza.

Le nuove MFP non solo offrono elevate prestazioni di stampa, e soluzioni rapide ed affidabili per la gestione dei documenti, ma possono anche essere personalizzate per soddisfare le esigenze di ogni azienda grazie all’ampia gamma di applicazioni disponibili nel Marketplace di Konica Minolta, già preinstallato su ogni dispositivo.