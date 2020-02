Nuova iniziativa di Nutanix per il canale PMI

La nuova iniziativa per il canale PMI include l’offerta Nutanix Cloud Bundles, che fornisce ai distributori una maggiore autonomia nell’offerta di una soluzione di gestione unificata dell’infrastruttura

Nutanix, specialista nell’enterprise cloud computing, lancia una nuova offerta per il canale in EMEA: Nutanix Cloud Bundles.

Parte di una più ampia focalizzazione sul mercato EMEA delle piccole e medie imprese (PMI), l’offerta Nutanix Cloud Bundles è stata studiata per offrire anche alle PMI l’accesso al software e alle soluzioni enterprise cloud di Nutanix, fornendo al canale dei partner Nutanix una maggior autonomia per la commercializzazione attraverso il canale di vendita.

Nutanix Cloud Bundles

L’offerta Nutanix Cloud Bundles permette alle PMI di semplificare la gestione della loro infrastruttura, garantire la business continuity e gestire le esigenze legate ai crescenti volumi di dati a un costo contenuto.

Con il lancio di un bundle pensato per le PMI che consente la gestione unificata di VM e container, file, risorse di elaborazione, archiviazione e rete, Nutanix estende l’accesso alle sue soluzioni, con un’offerta che tiene conto delle esigenze di budget anche delle aziende di piccole e medie dimensioni.

Tre versioni

Studiati per integrare le offerte per le PMI proposte dai suoi partner OEM, Fujitsu (Value4you) e Lenovo (Hxpedite), l’offerta Nutanix Cloud Bundles combina le principali soluzioni software delle offerte di punta di Nutanix più pertinenti per il mercato delle piccole e medie imprese, con tre versioni di prodotto:

La versione Basic integra gli elementi essenziali dello stack Nutanix: il sistema operativo enterprise cloud AOS, l’hypervisor AHV e la soluzione di gestione end-to-end Nutanix Prism.

La versione Standard vede l’aggiunta della soluzione file storage enterprise, Nutanix Files, e le funzionalità di automazione e di gestione avanzata di Prism Pro, grazie al machine learning.

Le PMI che optano per la versione Advanced godranno di quanto offerto dal pacchetto standard oltre alla funzionalità di sicurezza e di micro-segmentazione della rete Nutanix Flow.

A seconda del livello di servizio scelto, i clienti avranno accesso a un software in modalità subscription che potrà essere utilizzato su un’infrastruttura server che va da 24 core (per esempio tre server) a 192 core (per esempio sei server). I pacchetti Nutanix Cloud Bundles operano su tutte le piattaforme hardware certificate da Nutanix e includono il supporto software per tre anni.

La commercializzazione delle soluzioni Nutanix Cloud Bundles viene gestita in autonomia dai distributori autorizzati, beneficiando di un approccio più agile. Tale approccio permette ai rivenditori certificati di offrire i bundle in modo più rapido ed efficiente alle PMI loro clienti.

Disponibilità dei pacchetti

I pacchetti Nutanix Cloud Bundles sono dedicati esclusivamente ai nuovi clienti e saranno resi disponibili in EMEA attraverso il canale fino al 31 luglio 2020. I partner Nutanix beneficeranno dello stesso livello di supporto marketing per i bundle a cui hanno normalmente accesso quando si rivolgono ai key account.

I nuovi rivenditori che desiderano beneficiare di quest’opportunità devono prima iscriversi al programma per i partner di Nutanix. Questo permetterà loro di godere dei vantaggi del programma, incluso l’accesso agli incentivi finanziari e agli sconti introdotti da Nutanix alla fine del 2019.