Dynabook annuncia un nuovo modello di notebook business leggero e performante

Dynabook aggiunge un nuovo modello alla gamma Satellite Pro L50-G con scheda grafica NVIDIA GeForce MX250

Dynabook Europe annuncia la disponibilità da marzo 2020 di un nuovo modello del Satellite Pro L50-G, che include una scheda grafica opzionale NVIDIA GeForce MX250 . In risposta alle richieste dei clienti, la dGPU del nuovo notebook permetterà agli utenti di beneficiare di performance più rapide e migliori per le applicazioni con larghezza di banda più elevata a casa, in viaggio o in ufficio.

Con 2GB di memoria GDDR5, la scheda grafica migliora le prestazioni in qualsiasi situazione. I professionisti multitasking di oggi possono così gestire più facilmente videoconferenze, riproduzione multimediale, fotoritocco e grafica.

Notebook business leggero e orientato alle performance

Il nuovo modello si aggiunge alla gamma di prodotti Satellite Pro L50-G, lanciata a novembre 2019: la combinazione perfetta tra efficienza di costo e tecnologia all’avanguardia, per offrire alle aziende le migliori prestazioni, affidabilità, flessibilità e connettività.

Grazie ai processori Intel Core di decima generazione, il notebook è in grado di soddisfare le esigenze dell’odierna forza lavoro mobile. La più recente connettività del modulo Intel® Wi-Fi 6 AX200 consente di ottenere velocità ancora più elevate, maggiore capacità e minore latenza. Con il supporto della doppia memorizzazione con unità SSD e HDD, il dispositivo offre anche flessibilità in termini di performance e capacità di storage. Il Satellite Pro L50-G integra, inoltre, diverse funzionalità di ultima generazione, sempre più richieste, come le versatili porte USB Type-C e USB Type-A, per rispondere a tutte le necessità di ricarica, trasferimento dati e connessione periferica.

Il device è stato progettato per massimizzare la produttività in qualsiasi momento, pur rimanendo facile da trasportare, con uno schermo anti-riflesso FHD da 15″, un fattore di forma ridotto, con spessore inferiore a 19,9 mm e uno chassis leggero di 1,85 kg*. La batteria a carica rapida del Satellite Pro L50-G garantisce fino a 9 ore di utilizzo*, cosicché i professionisti possono essere certi di rimanere produttivi per tutta la giornata lavorativa, ovunque si trovino.