Zyxel porta la LAN 10G alle reti domestiche e SOHO

Per prosumer e creativi, i nuovi switch multi-gigabit Web gestiti e non gestiti, rendono veloce e conveniente la migrazione della rete a velocità di 10G

Zyxel Networks ha annunciato il lancio di un portfolio prodotti multi-gigabit progettati per eliminare i colli di bottiglia della velocità nelle reti domestiche e SOHO.

Del portfolio fanno parte lo switch multi-gigabit 12 porte Web Managed XGS1210-12, e lo switch Unmanaged XGS1010-12 a due porte da 2.5G e a due porte da 10G SPF.

I nuovi switch sono progettati per prosumer e creativi che operano in ambienti domestici e SOHO, i quali richiedono velocità di rete elevatissime per applicazioni ad alta intensità di banda come la progettazione grafica, la produzione/lo streaming video e l’animazione, o per il trasferimento di file di grandi dimensioni su server, NAS o altri dispositivi.

Le velocità delle porte fino a 10 Gbps supportano tutte le capacità di trasmissione dati dei dispositivi WiFi 6 di nuova generazione ed eliminano i colli di bottiglia di connessione tra i dispositivi wireless e reti cablate.

Le caratteristiche e i vantaggi degli switch multi-gigabit XGS1210-12 e XGS1010-12 includono:

Interfaccia a più velocità e più porte di connessione: ogni switch è dotato di 8 porte Gigabit e 2 porte RJ-45 in rame da 2,5 Gbps per supportare una vasta gamma di applicazioni e dispositivi. 2 porte SFP+ a 10 Gbps forniscono un uplink ad alta velocità alla dorsale di rete, oppure forniscono connessioni ultraveloci ai dispositivi di storage collegati in rete o alle postazioni di lavoro.

QoS (Quality of Service) – Può essere assegnata una diversa priorità alle diverse applicazioni, agli utenti o ai flussi video/voce/dati per garantire la disponibilità della rete e le massime prestazioni per le applicazioni critiche o il personale.

Aggregazione dei collegamenti: è possibile combinare più porte sull’XGS1210-12 per creare un unico percorso dati ad elevata larghezza di banda per fornire maggiori velocità di trasferimento dati per trasferimenti di file di grandi dimensioni e per migliorare l’affidabilità della connessione.

Durevoli e silenziosi: gli switch sono alloggiati in una custodia metallica montabile a parete per una maggiore durata e facilità d’uso; il design senza ventola assicura un funzionamento silenzioso per gli ambienti domestici e SOHO.

Facilità d’uso: lo switch Unmanaged XGS1010-12 è un puro switch plug-and-play, mentre l’XGS1210-12 utilizza una semplice interfaccia di gestione grafica via web per una rapida implementazione e facilità di gestione.

Come riferito in una nota ufficiale da Bill Su, AVP della Smart Living Business Unit di Zyxel: «Man mano che le applicazioni utilizzate dai prosumer diventano più complesse e avanzate, vanno a sovraccaricare le infrastrutture di rete in ambienti domestici e SOHO e causano colli di bottiglia dovuti all’elevato traffico in infrastrutture di classe gigabit che una volta non presentavano tali problemi. I nostri nuovi switch da 10G gestiti e non gestiti, combinati con le nuove schede di rete 10G PCIe, rendono veloce, facile e conveniente la migrazione della rete esistente a velocità di 10G. Eliminando i colli di bottiglia della velocità della rete, la produttività e l’affidabilità della rete aumentano notevolmente. Con l’aumento dell’adozione della tecnologia WiFi 6, l’aggiornamento della rete per fornire prestazioni multi-gigabit diventerà fondamentale per supportare le velocità fornite dalla nuova tecnologia wireless».