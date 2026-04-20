Zyxel Networks lancia un access point WiFi 7 rugged per ambienti industriali difficili

Zyxel Networks, specialista nelle soluzioni di networking cloud sicure e basate su intelligenza artificiale, annuncia il lancio del WBE665S BE22000, access point WiFi 7 rugged NebulaFlex Pro tri-radio a 12 stream. La nuova soluzione offre a MSP e installatori l’opportunità di rispondere alla crescente domanda di connettività wireless veloce e affidabile in ambienti industriali e contesti particolarmente impegnativi.

Grazie a un design resistente agli agenti atmosferici certificato IP67 e alla gestione cloud basata su AI, WBE665S è progettato per installazioni professionali in ambienti complessi.

In settori come logistica e distribuzione, manifatturiero, celle frigorifere, retail su larga scala e molti altri, il WiFi viene sempre più esteso in aree che un tempo erano considerate inadatte alla connettività wireless. I carrelli elevatori utilizzano tablet connessi, i sensori IoT monitorano il movimento delle merci e gli scanner barcode

portatili migliorano efficienza e precisione. In questi contesti, fattori come temperature estreme, umidità e polvere sono all’ordine del giorno e problemi come disconnessioni, tempi di inattività e guasti hardware possono compromettere le operazioni.

WiFi 7 affidabile progettato per ambienti complessi

Il WBE665S risponde a queste sfide combinando prestazioni WiFi 7, design rugged e gestione cloud flessibile, garantendo una connettività wireless stabile e continua anche nelle installazioni mission-critical.

Kell Lin, Senior Associate Vice President, Networking Strategic Business Unit di Zyxel Networks, ha dichiarato: “Con l’espansione dell’utilizzo del WiFi in ambienti che richiedono livelli di resilienza ben superiori a quelli degli uffici tradizionali, si aprono importanti opportunità per MSP e installatori. Il WBE665S è stato progettato specificamente per offrire una connettività affidabile e costante anche nelle condizioni più difficili. Unisce prestazioni, resistenza e gestione intelligente, aiutando i partner a soddisfare le esigenze dei clienti e a cogliere nuove opportunità di business in un mercato in forte crescita.”

Caratteristiche principali del WBE665S:

· Architettura WiFi 7 a 12 stream: design tri-radio con throughput fino a 22 Gbps grazie al Multi-Link Operation (MLO), ideale per ambienti ad alta densità dove velocità e bassa latenza sono fondamentali.

· Antenna settoriale intelligente: antenna integrata ultra-wide a 120° che concentra il segnale verso i dispositivi connessi, migliorando l’efficienza della copertura e riducendo le interferenze.

· Resistenza di livello industriale: chassis certificato IP67 resistente a polvere e acqua, operativo da -40°C a 70°C, ideale per celle frigorifere e installazioni outdoor.

· Doppio uplink 10GbE: porta fibra ad alta velocità per collegamenti oltre i 100 metri e porta Ethernet 10GbE PoE++ opzionale per installazioni a corto raggio.

Gestione e sicurezza di rete basate su AI

La gestione e la protezione delle reti dei clienti possono rappresentare un impegno significativo per gli MSP. Il WBE665S semplifica queste attività grazie all’integrazione con la piattaforma Nebula di Zyxel Networks.

· Gestione NebulaFlex Pro: modalità cloud, controller o standalone per la massima flessibilità di deployment.

· Gestione cloud Nebula: controllo centralizzato di reti wireless, switch, gateway di sicurezza e dispositivi FWA tramite un’unica interfaccia con visibilità in tempo reale.

· Ottimizzazione tramite AI: gli strumenti WiFi Aid e Wireless Health rilevano automaticamente eventuali criticità e regolano le impostazioni per migliorare le prestazioni, riducendo gli interventi onsite.

· Sicurezza di livello enterprise: supporto per Secure WiFi, Connect and Protect Plus, autenticazione DPPSK e accesso senza password per proteggere servizi WiFi e account amministrativi.