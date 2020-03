Con Canon PIXMA l’ufficio è sempre con te

Le nuove stampanti Canon PIXMA TR150 sono stampanti portatili compatte e sempre connesse per stampe professionali ovunque tu sia

Canon presenta le nuove Canon PIXMA TR150 e PIXMA TR150 dotata di batteria ricaricabile, due stampanti portatili e robuste che offrono qualità eccezionale e ancora più semplicità di utilizzo. Questi modelli compatti dispongono di una connettività wireless versatile con supporto per bande Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz e controllo da smartphone.

Canon PIXMA TR150 è dotata di uno schermo OLED mono da 1,44″ per una navigazione semplificata, nonché di ricarica USB e la possibilità di caricare template personalizzati. Perfetta per chi è spesso in movimento, la maggiore durata della batteria e la capacità di stampare ancora più pagine garantiscono risultati professionali e senza sforzo, sempre e ovunque.

Meno peso in valigia con una stampante portatile

Portatile e resistente, Canon PIXMA TR150 – con batteria – offre ai lavoratori mobili la libertà di portare in viaggio la propria attività. Questo modello è il compagno perfetto per lavorare da remoto poiché si ricarica velocemente ed è accessibile tramite l’adattatore di alimentazione CA o il cavo USB Type-C in bundle, utilizzando un caricabatterie da auto, una power bank o un laptop compatibili.

Il design elegante, robusto e antigraffio aggiunge praticità; tutte le porte di connessione sono disposte su un lato del dispositivo per una gestione ottimale dei cavi, mentre lo slot di blocco antifurto integrato offre agli utenti la possibilità di proteggere la propria stampante in tutti i luoghi di passaggio.

Semplicità di utilizzo ed efficienza migliorate

Creata con la semplicità di utilizzo che contraddistingue le stampanti Canon, PIXMA TR150 è dotata di uno schermo OLED mono da 1,44″ ad alta risoluzione, che permette di visualizzare in tempo reale i livelli di inchiostro nonché la durata residua della batteria (PIXMA TR150 con batteria) per una facile navigazione e visibilità completa. Funzionalità esclusiva di questa stampante portatile, PIXMA TR150 può memorizzare fino a cinque modelli personalizzati pre-salvati[2] che l’utente può stampare direttamente dal dispositivo senza l’uso di laptop, PC o altri dispositivi intelligenti e può riprodurre rapidamente i documenti usati con maggior frequenza a una velocità di 5,5 ipm in modalità colore e 9ipm in modalità mono[3].

Veloce e funzionale, PIXMA TR150 – dotata di batteria – offre una ricarica più rapida (2 ore e 20 minuti tramite l’adattatore CA) e la possibilità di stampare fino a 330 pagine con una singola carica completa[4]. Per una migliore fruibilità, una semplice funzione di aggancio e sgancio della batteria fa sì che non siano necessari appositi strumenti: l’ideale per chi è in movimento.

Più convenienza grazie alla stampa wireless

Compatibile con i sistemi iOS e Android, gli utenti possono stampare in modalità wireless tramite l’app Canon PRINT[5] o dai più diffusi servizi cloud come Google Drive ed Evernote, tramite PIXMA Cloud Link5. Per coloro che hanno bisogno di fare copie di documenti in movimento, Copia da Smartphone – una delle funzioni disponibili all’interno della Canon Print app – è appositamente progettata per scattare facilmente foto di documenti e inviarli direttamente in stampa. Gli utenti possono anche stampare con Mopria[6] per Android, AirPrint[7] per iOS o Windows 10 Mobile senza dover scaricare app aggiuntive.

Gli utenti sprovvisti di router possono semplicemente cliccare sul pulsante di connessione wireless dedicato e avviare così una connessione 1 a 1 con la stampante sul proprio dispositivo intelligente. Una perfetta connettività wireless: PIXMA TR150 offre il supporto per entrambe le bande Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz, per una stampa fluida e senza difficoltà.

Stampa office di alta qualità, ovunque tu sia

Il sistema di inchiostro ibrido facilita la rapida produzione di testo e grafica con la massima qualità, tra cui presentazioni, diagrammi e grafici, sempre disponibili in pochi minuti e ovunque tu sia. Il sistema utilizza una cartuccia nera a pigmenti e una cartuccia combinata a quattro colori a base acqua (ciano, magenta, giallo e nero): testi nitidi e stampe fotografiche vivide, che durano fino a 100 anni[8]. Quando si esaurisce il nero pigmentato, la modalità “salva inchiostro nero” riduce l’uso del nero, con un conseguente risparmio economico ed evitando all’utente di rimanere a corto di inchiostro.

In grado di produrre stampe A4 senza bordi e dotato di alimentazione posteriore che può contenere fino a 50 fogli di carta comune, questo modello è perfetto per i temporary store che necessitano di creare materiali accattivanti per i punti vendita con il semplice tocco di un tasto.

Canon PIXMA TR150 e PIXMA TR150 dotata di batteria saranno in vendita a partire da aprile 2020.