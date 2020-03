Nuovo impianto di produzione di inchiostro UVgel per Canon

Il nuovo impianto è stato aperto nel campus di Canon dedicato a innovazione e sviluppo a Venlo, nei Paesi Bassi

Si trova nel campus Canon dedicato a innovazione e sviluppo a Venlo, nei Paesi Bassi, il nuovo impianto centrale di produzione di inchiostro UVgel inaugurato da Canon per soddisfare la crescente domanda da parte del mercato.

Nell’ultimo anno, i volumi di produzione d’inchiostro UVgel per le stampanti roll-to-roll Colorado sono, infatti, raddoppiati.

Nel 2019 Canon ha raggiunto e superato il traguardo di 1200 installazioni in tutto il mondo delle stampanti roll-to-roll della serie Colorado UVgel per la stampa di grande formato.

Per sostenere tutti i clienti, in costante aumento, e i loro volumi di stampa, in continua crescita, Canon ha incrementato la sua capacità di produzione di inchiostro UVgel.

Consegna rapida garantita

Completamente operativo dal primo dicembre 2019, il nuovo centro di produzione di inchiostri presenta un flusso di lavoro altamente innovativo per la lavorazione delle materie prime, organizzato in più passaggi e fasi per essere raccolti in fusti da 200 litri per ogni colore.

Al termine della linea di produzione automatizzata, l’inchiostro viene trasferito in bottiglie Canon UVgel, pronto per la spedizione immediata al cliente: questo sistema garantisce una consegna rapida del prodotto.

Con questo nuovo impianto di produzione d’inchiostro UVgel, Canon conferma il proprio impegno costante e i progetti di crescita nel mercato roll-to-roll di grande formato.

Lo ha ribadito in una nota ufficiale anche Dirk Brouns, Vice President Large Format Graphics, Canon Production Printing, secondo cui: «I nostri clienti scelgono sempre più i dispositivi Colorado, raggiungendo globalmente volumi di stampa medi superiori a 15.000 m2 all’anno. Prevediamo che questi volumi continuino a crescere. Alcuni dei nostri clienti più quotati stanno addirittura superando i 100.000 m2 di produzione annua. Grazie alla nostra nuova fabbrica per la produzione di inchiostri, oggi e in futuro continueremo a rifornire i clienti e i partner con inchiostri UVgel di alta qualità soddisfacendo i crescenti volumi di stampa del settore».

Per Rob Puts, Vice President Manufacturing and Logistics, Canon Production Printing: «Siamo riusciti a raddoppiare la produzione di inchiostro in meno di un anno, il nostro team operativo è lieto di poter aiutare i nostri clienti a stampare senza preoccupazioni volumi crescenti di materiali flessibili di grande formato. Al contempo, la nostra nuova struttura è stata progettata nel massimo rispetto dell’ambiente. Rivolgendo particolare attenzione all’efficienza operativa, infatti la struttura garantisce risparmio energetico riutilizzando la capacità di raffreddamento di diversi impianti di produzione nel nostro campus e utilizzando un’unità di scambio termico per riscaldare l’aria fresca che entra nell’edificio con il calore dell’aria che esce dalla sala di produzione».