La stampa digitale di Canon a Viscom 2019

Il 10-12 ottobre, presso Fiera Milano Rho, torna la Fiera Internazionale dedicata alla Comunicazione Visiva

Canon ha annunciato la sua partecipazione a Viscom 2019, la Fiera Internazionale dedicata alla Comunicazione Visiva, che da oltre trent’anni racconta tecnologie e applicazioni innovative dedicate al settore.

Di scena a Fiera Milano Rho i prossimi 10-12 ottobre, la kermesse sarà per Canon l’occasione di raccontare lo straordinario potenziale della tecnologia per alimentare le emozioni e accelerare il business.

A far da protagonista dello stand presso il Pad. 8, nello Stand K01 L05, sarà sicuramente Océ Colorado 1650, la nuovissima stampante roll-to-roll con tecnologia UVGel green, versatile e produttiva. Questa rivoluzionaria stampante di produzione da 64’’ utilizza un inchiostro di ultima generazione e dispone di una soluzione software Océ FLXfinish che mira a soddisfare tutte le esigenze dei clienti e ad ampliarne il potenziale di business.

A Viscom i visitatori dello stand Canon potranno anche toccare con mano Océ Colorado 1640, la prima stampante roll-to-roll da 64’’ per il settore del grande formato che ha rivoluzionato il mercato della stampa digitale per le applicazioni grafiche e industriali. Inoltre si potrà scoprire la nuova serie di stampanti piane Océ Arizona 1300, ideale per il segmento di produzione di medi volumi del mercato Display Graphics, sviluppata per incrementare l’efficienza produttiva dei clienti e soddisfare la richiesta di applicazioni sempre nuove e differenti; con questo preciso obiettivo, Canon presenterà Arizona in combinazione con i nuovi Software Xpert e Touchstone.

In ambito light production, Canon porterà a Viscom la nuovissima serie di stampanti imagePRESS C910, progettata per soddisfare le esigenze degli stampatori commerciali e dei centri stampa aziendali. Questa nuova serie incorpora la comprovata tecnologia di stampa professionale, ad alte prestazioni, garantendo al tempo stesso una produttività potenziata e una gamma di applicazioni ancora più ampia.