Samsung rende intelligente anche la cabina armadio

Il nuovo Samsung AirDresser rinfresca e igienizza i capi in uffici, hotel e showroom

Una nuova dimensione di servizio: è quanto si propone di offrire Samsung, che ha presentato AirDresser, rivoluzionaria cabina armadio che rinfresca e igienizza i capi.

Grazie a un design elegante e a una tecnologia esclusiva, l’ultima innovazione trova spazio in uffici, hotel e showroom per offrire, a chi è spesso fuori casa, per offrire ai consumatori un prodotto che risponde alla necessità di indossare abiti sempre in ordine, freschi e igienizzati.

AirDresser soddisfa gli standard di uno stile di vita in continua evoluzione, che alla funzionalità abbina un design all’avanguardia, sia a casa che sul posto di lavoro, o anche quando si è in viaggio.

Con AirDresser, grazie a una sofisticata tecnologia che combina aria e vapore per eliminare pieghe, odori sgradevoli, polvere e germi, oggi è infatti possibile prendersi cura degli abiti in modo delicato ed efficace, per restituirli freschi ed igienizzati, nel tempo di un meeting o di un soggiorno di lavoro.

AirDresser rappresenta così la nuova frontiera nell’ambito del servizio ai propri clienti, per hotel, showroom, business lounge e SPA che vogliono rendere unica l’esperienza dei propri ospiti, oltre a una nuova interessante proposta nel campo dell’architettura d’interni.

Ecco come un “armadio” rinfresca il guardaroba

AirDresser si presenta come un armadio di design, con un’elegante anta specchiata. Una volta appeso il capo dentro l’unità, l’utente può selezionare il ciclo più adatto in base alle propria necessità: Jet Air per esempio rilascia potenti flussi d’aria dall’alto e dal basso per eliminare polvere, smog e sporco superficiale dagli abiti, mentre il filtro deodorante rimuove fino al 99% degli odori causati da tabacco, sudore, cibo e lavaggio a secco.

La funzione Jet Steam invece, igienizza i capi eliminando acari, virus e batteri attraverso potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti. Questa funzione è perfetta per igienizzare i vestiti esposti all’inquinamento e ai germi, come quelli indossati in aereo, in treno o sui mezzi pubblici.

La tecnologia Pompa di Calore consente di asciugare i tessuti a basse temperature, riducendo al minimo i danni da calore e il rischio di restringimento, mentre il Trattamento Antipiega sfrutta una combinazione di vapore e aria per distendere i tessuti senza bisogno del ferro da stiro.

Per il massimo dell’igiene, AirDresser è dotato di tecnologia Self Clean che deumidifica, igienizza e deodora l’interno della cabina con una combinazione di aria, vapore e calore, senza l’impiego di detergenti aggressivi.

È lo stesso AirDresser ad avvisare quando è necessaria la pulizia, all’incirca ogni 40 cicli.

AirDresser: elegante, intelligente e delicato

Posizionato in una stanza di hotel, in un ufficio, in uno showroom o una business lounge, Samsung AirDresser rinfresca gli abiti rapidamente senza danneggiare i tessuti più delicati.

AirDresser infatti si prende cura anche di materiali particolari come lana e cachemire o addirittura delle pellicce e delle giacche di pelle – che di solito richiedono un servizio professionale – semplicemente selezionando il programma specifico sul menù.

Combinando la sua tecnologia all’avanguardia con un design moderno e lineare, Samsung AirDresser è una soluzione elegante che si integra perfettamente in qualsiasi struttura contemporanea.

La sua porta, oltre ad accentuare l’ampiezza degli spazi e a servire da specchio a figura intera, incornicia il prodotto, accentuandone la forma armoniosa, perfetta sia in un montaggio a incasso che free standing.

Grazie alle sue linee essenziali ed eleganti, AirDresser è stato nominato tra i vincitori degli iF Design Awards 2019, simbolo mondiale di eccellenza nel design.

AirDresser è anche flessibile: in modalità silenziosa può essere utilizzato senza disturbare quindi può essere posizionato in camere di hotel o in luoghi di relax come spa e centri benessere.

Grazie ai contenitori per l’acqua di condensa facilmente estraibili, l’unità non deve essere collegata alla rete idrica o a uno scarico: può essere installata ovunque, per offrire un nuovo livello di servizio con il massimo comfort e valorizzando qualsiasi struttura.

Infine, AirDresser migliora la qualità dell’aria perché può essere usato come deumidificatore: lasciando la porta della cabina aperta, la funzione Deumidificazione aspira l’aria dalla stanza, cattura l’umidità e rilascia aria asciutta.

Come riferito in una nota ufficiale da Emanuele De Longhi, Marketing Manager Home Appliances Samsung Electronics Italia: «AirDresser è l’alleato perfetto per chi desidera offrire un servizio esclusivo ai propri clienti, o per chi vuole offrire un benefit aggiuntivo ai propri dipendenti in ufficio. La soluzione di Samsung per un servizio di pulizia e igienizzazione degli abiti, veloce, performante e delicato, con un design inconfondibile che arricchisce ogni ambiente».