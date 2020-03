Eaton pensa alla continuity di ambienti IT distribuiti ed edge computing

L’UPS Eaton 5P con batteria al litio in versione rack è disponibile per il mercato italiano

Eaton, azienda attiva nella gestione dell’energia, ha presentato il nuovo gruppo di continuità (UPS) 5P con batteria al litio in versione rack.

Disponibile per il mercato italiano, l’ultimo nato parte da prestazioni uniche e rappresenta una soluzione integrata affidabile con caratteristiche di sicurezza di rete ottimizzate, durata della batteria prolungata e funzionalità di gestione da remoto.

Tutte queste caratteristiche rendono il gruppo di continuità 5P al litio ideale per ambienti IT distribuiti ed edge computing.

Questa nuova versione dell’UPS 5P utilizza batterie agli ioni di litio per garantire prestazioni migliori rispetto alle batterie al piombo-acido e per ridurre la necessità di sostituire le batterie a metà ciclo, potendo contare su una aspettativa di vita utile fino a otto anni.

Inoltre, le batterie al litio hanno anche una capacità di ricarica di tre volte più rapida, fattore che riduce la vulnerabilità e massimizza l’uptime in caso di interruzioni di corrente.

Utenti costantemente informati

L’UPS Eaton 5P con batteria al litio comprende un sistema di gestione della batteria di bordo (BMS) per fornire informazioni aggiornate sulle prestazioni della batteria, sui cicli di carica e quelle derivanti dal monitoraggio attivo della temperatura per mantenere l’utente costantemente informato sul ciclo di vita della batteria dell’UPS.

Inoltre, l’UPS offre una maggiore sicurezza di rete con Gigabit Network Card di Eaton, il primo dispositivo opzionale del settore conforme alle norme UL 2900-1 e IEC 62443-4-2, progettato per migliorare l’uptime e la cybersecurity.

Come riferito in una nota ufficiale da Stefano Cevenini, Product Manager Power Quality e Data Center Segment Marketing Manager di Eaton Italia: «Con l’evoluzione delle priorità dell’IT e al crescere del numero di aziende che investono in infrastrutture edge e distribuite, i professionisti IT e data center necessitano di soluzioni affidabili in grado di operare con esigenze minime in termini di supporto in loco. Il nostro UPS 5P in versione rack da una unità con batteria al litio integrata rappresenta un importante progresso per la tecnologia UPS, che offre a questi professionisti una soluzione affidabile di alimentazione di backup capace contestualmente di ridurre i costi di manutenzione, aumentare la sicurezza e migliorare la continuità aziendale».