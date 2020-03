Da D-Link valore e supporto continuo ai partner VIP+

Annunciata la nuova campagna di raccolta punti Prèmiati con D-Link a favore di 3000 partner in tutta Italia

D-Link ha annunciato una nuova campagna denominata Prèmiati con D-Link per offrire ai partner VIP+ la possibilità di accumulare punti per ogni acquisto di prodotti D-Link.

La nuova raccolta punti, che ricompensa i 3000 partner VIP+ di D-Link, permette di accumulare punti per ogni acquisto di prodotti D-Link e ottenere dei premi.

Nello specifico, il programma Value in Partnership+ (VIP+) – nato per supportare attivamente i rivenditori e fornire loro nuovi strumenti a sostegno delle vendite, della progettazione e del marketing – conta già quasi 3000 aziende iscritte in tutt’Italia.

Diventare partner VIP+ di D-Link è semplice, immediato e soprattutto gratuito.

Tutti coloro che vogliono essere più competitivi sul mercato, e moltiplicare le opportunità di business, possono registrarsi al programma VIP+ collegandosi al sito della società.

Dal 16 marzo al 30 settembre 2020, gli utenti VIP+ potranno godere di una vera e propria raccolta punti, con la quale sarà possibile riscattare premi di diverso valore, a seconda della fascia raggiunta.

Gli utenti dovranno creare un account sulla apposita piattaforma, per tenere traccia del loro saldo punti e prendere visione dei vari premi a disposizione.

Gli utenti VIP+ possono già effettuare la pre-registrazione sulla piattaforma per far valere gli acquisti effettuati dal 1 marzo al 16 marzo, avendo così la possibilità di accumulare più punti.

Come riferito in una nota ufficiale da Lorenzo Reali (nella foto), Sales Manager divisione Business: «I nostri partner ci stanno dimostrando di essere soddisfatti della qualità dei nostri prodotti, ma ancora di più del nostro supporto e della nostra assistenza. D-Link ha voluto sorprenderli con questa campagna totalmente dedicata, a dimostrazione dell’interesse verso il canale e del supporto che offre ai propri partner, ogni giorno».