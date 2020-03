Avaya Spaces, l’e-learning (gratis) ai tempi del Coronavirus

La soluzione Avaya Spaces facilita la formazione a distanza ed è già a disposizione gratuitamente di scuole, università e organizzazioni no-profit in tutto il mondo

Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, fornisce gratuitamente il proprio software di collaborazione Avaya Spaces a strutture preposte alla formazione e all’istruzione: scuole, università ed organizzazioni no-profit. Avaya Spaces è facile ed intuitivo da usare, resiliente e garantisce la continuità delle comunicazioni e della collaborazione in modo integrato e sicuro. Da gennaio scorso, Avaya ha registrato un aumento del 200% del traffico legato a progetti di collaborazione video sulla piattaforma Avaya Spaces.

“Il Coronavirus (COVID-19) ha un impatto sulla vita delle persone in tutto il mondo e, giorno dopo giorno, apprendiamo di eventi che ci danno un quadro delle reali implicazioni per la salute causate dalla diffusione di questo virus”, dichiara Jim Chirico, CEO di Avaya. “C’è una forte richiesta di aiuto da parte del settore dell’istruzione, dove gli educatori scolastici e universitari cercano di tuteleare la sicurezza degli studenti e garantire allo stesso tempo la continuità delle lezioni, impegnandosi per dare continuità ai programmi educativi. Avaya ha quattro milioni di postazioni di Unified Communications e di Contact Center nelle amministrazioni pubbliche centrali e locali e nelle istituzioni pubbliche e private che forniscono servizi di formazione e istruzione in tutto il mondo, per questo comprendiamo le richieste che ci arrivano, in particolare, dal settore dell’Istruzione e mettiamo quindi a disposizione la nostra soluzione Avaya Spaces”.

Avaya Spaces fornisce una soluzione per organizzare riunioni virtuali in cloud e per la collaborazione in team, consentendo così a persone e aziende di connettersi e collaborare da remoto e integrando chat, voce, video, riunioni online e condivisione di contenuti da un’unica app. La soluzione offre agli utenti un’ampia gamma di funzionalità tra cui audio e video conferenze per un massimo di 200 partecipanti. Avaya Spaces, che è attivabile anche in mobilità, offre agli utenti un modo semplice, sicuro ed efficace per tenere traccia delle comunicazioni e gestire le attività in momenti come quelli che stiamo vivendo, quando i viaggi e gli spostamenti sono limitati.

Per informazioni su come richiedere l’offerta gratuita Avaya Spaces (valida fino al 31 agosto 2020), si invita a compilare il modulo accedendo a questa pagina web.