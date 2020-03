Da AVM un cordless tuttofare per Smart Home e uffici

AVM annuncia la disponibilità del nuovo cordless FRITZ!Fon C6, ideale per gestire la telefonia via Internet o tramite rete fissa

È ufficialmente disponibile nei punti vendita il nuovo modello di punta, FRITZ!Fon C6. Un cordless tuttofare per Smart Home e uffici ideale per gestire la telefonia via Internet o tramite rete fissa.

Il nuovo cordless si distingue, infatti, per il suo design ergonomico e moderno, per le numerose funzionalità aggiuntive e le qualità acustiche eccellenti e un display ad alta risoluzione con colori brillanti. FRITZ!Fon C6 è ora disponibile al prezzo suggerito di 79,99 euro (IVA inclusa).

Telefonia HD, servizi Internet e gestione Smart Home

Il FRITZ!Fon C6 risulta particolarmente convincente grazie alla sua acustica in alta definizione e agli innumerevoli servizi Internet che offre, come la ricezione di e-mail, radio web, news feed e podcast.

Inoltre, il FRITZ!Fon si può usare come telecomando per le applicazioni Smart Home come la commutazione di dispositivi con la presa intelligente FRITZ!DECT 200/210.

Il display dai colori brillanti (180 ppi), i tasti retroilluminati e il menu di navigazione intuitivo aiutano l’utente a telefonare, navigare e usare i servizi disponibili in modo semplice.

Numerose funzionalità aggiuntive

Il FRITZ!Fon C6 è dotato di tutte le funzioni tipiche della gamma FRTIZ!Fon e rende disponibili, in abbinamento ad un FRITZ!Box, fino a 5 segreterie telefoniche, un elenco chiamate riassuntivo e una rubrica telefonica per 300 contatti.

Le chiamate ricevute, i messaggi della segreteria, le e-mail e gli aggiornamenti software vengono indicati sul display del FRITZ!Fon: basterà premere il tasto MWI (Message Waiting Indication) per accedervi.

La gestione intelligente dell’energia e un sensore di luminosità sensibile, che regola l’illuminazione del display e della tastiera in base alla luce ambientale, garantiscono una durata prolungata della batteria. Il sensore di movimento integrato “sveglia” il telefono dallo standby non appena viene sollevato.

Con FRITZ!Box è la combinazione ideale

Tutti i modelli FRITZ!Box con base DECT integrata (per DSL, fibra o LTE) sono ideali per il FRITZ!Fon C6. Il FRITZ!Box mette a disposizione del FRITZ!Fon tutti i servizi di dati e tutte le funzioni comfort. Le impostazioni si effettuano comodamente tramite l’interfaccia utente del FRITZ!Box.

Voce, audio e controllo dei dati sono trasferiti dal FRITZ!Box in forma criptata attraverso il robusto standard DECT. Inoltre, se è attivata la modalità DECT Eco, il FRITZ!Box e i cordless disattivano completamente la rete radio DECT durante lo standby. AVM offre aggiornamenti gratuiti e regolari sia per FRITZ!Box sia per FRITZ!Fon.