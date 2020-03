PANASONIC: in arrivo nuovi webinar per gli operatori della sicurezza

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 10.30

La divisione Security di Panasonic, consapevole dell’importanza per i professionisti della filiera di conoscere a fondo le tecnologie più all’avanguardia nel settore nel quale operano, propone un nuovo calendario di webinar, fruibili in qualunque contesto di lavoro, tramite semplice accesso al portale Panasonic Business.

Spiega Antonella Sciortino, Field Marketing Manager Communication Systems and Security Solutions Bus:

“Stiamo vivendo un momento molto delicato, che impone la necessità di limitare la mobilità in tutti i contesti lavorativi. Questa particolare esigenza creatasi nelle aziende e in molti professionisti della filiera della sicurezza ci spinge a dimostrarci come sempre in prima linea a supporto, anche dal punto di vista dell’aggiornamento da remoto. Mai come in questo momento crediamo infatti che sia indispensabile per i professionisti continuare ad aggiornarsi, senza necessità di spostarsi dalle proprie sedi, fisse o temporanee”.

È online il nuovo ciclo di seminari informativi, gratuiti ed interattivi, creati da Panasonic sulla base delle richieste pervenute dagli stessi operatori. Il programma affronterà principalmente il tema della tecnologia VideoInsight e, per chi avesse fruito di questa presentazione, poi un ulteriore approfondimento tecnico sulle telecamere della serie U.

VideoInsight è la piattaforma software di gestione video IP aperta e intuitiva, che integra potenti funzionalità VMS aziendali, ottimizzazione hardware e convenienza, in un unico sistema affidabile in grado di assicurare una protezione totale degli ambienti.

Il sistema acquisisce, gestisce e memorizza video di sorveglianza in rete ed è compatibile con la gamma più ampia di telecamere IP e analogiche. Spiega Antonella Sciortino: “Si tratta della soluzione perfetta per le configurazioni estese a varie strutture, come nel caso degli istituti scolastici – dall’asilo all’Università – o di applicazioni per la sorveglianza urbana, le forze dell’ordine, i trasporti e le PMI, che necessitano di un software scalabile e al tempo stesso di facile uso. Non richiede costi di manutenzione annuali, prevedendo aggiornamenti gratuiti e una licenza free of charge, il tutto in un unico sistema affidabile”.

Webinar VideoInsight:

· Introduzione al software Video Insight

· Struttura delle licenze

· Architettura Client-Server ed i suoi componenti

· Le funzioni principali di Video Insight

· I “plugin” e la compatibilità con terze parti

Webinar nuova Serie U:

· LineUp

· Caratteristiche principali

· Compatibilità con NVR e VMS

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 10.30, mentre il calendario completo dei prossimi appuntamenti è qui.