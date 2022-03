Poly presenta All Together, un’iniziativa che sottolinea l’importanza dell’equanimità nelle riunioni ibrid

Poly ha lanciato una nuova iniziativa chiamata “All Together”, che ha come obiettivo aiutare le aziende a superare le barriere fisiche dell’ufficio e permettere alle persone di collaborare in maniera più efficiente, ovunque si trovino. La campagna, presentata su piattaforme digitali e sui social, vuole sottolineare l’importanza di consentire ad ogni dipendente di essere visto e ascoltato chiaramente durante le riunioni ibride.

Per questa nuova iniziativa, Poly ha creato una gamma completa di risorse che include toolkit, webinar e strumenti infografici che aiuteranno manager e responsabili IT a ottimizzare la collaborazione ibrida tra i dipendenti. Come prima novità di questa suite di risorse, Poly ha presentato un ebook chiamato “Meeting Equality — the Key to Your Hybrid Work Environment”, che aiuta le aziende a ridefinire l’organizzazione degli spazi di lavoro per rispondere alle nuove necessità della modalità ibrida.

Secondo John Goodwin, senior vicepresidente of Public Affairs di Poly:”In un batter d’occhio, le regole della comunicazione aziendale sono cambiate e le riunioni di persona sono diventate virtuali”. E aggiunge: “In questa nuova realtà, Poly aiuta i dipendenti, indipendentemente da dove si trovino e dalla piattaforma che utilizzino, a vivere esperienze di comunicazione e collaborazione più produttive ed efficaci in modo da garantire la massima equanimità tanto a chi si collega dall’ufficio che a chi lavora da remoto. In definitiva, Poly permette alle aziende di ridurre le distanze tra le persone per aumentare la loro capacità di collaborazione, eliminando ogni differenza tra le videoconferenze e le riunioni faccia a faccia.”

La maniera di lavorare delle aziende è cambiata per sempre e la tecnologia che facilita e migliora la collaborazione, eliminando il divario tra il lavoro in presenza e quello da remoto, consente equanimità a tutti i dipendenti. Per questo Poly collabora con i suoi partner del canale per offrire una tecnologia inclusiva che elimina le distanze grazie a hardware, software, servizi e Analytics di ultima generazione. Grazie a soluzioni intelligenti come le tecnologie NoiseBlockAI e Acoustic Fence, le soluzioni video e audio di Poly rendono la comunicazione più intuitiva, agile e chiara.

I prodotti e i servizi innovativi di Poly sono preparati per funzionare all’unisono e si integrano perfettamente con i sistemi di videoconferenza basati sul cloud dei suoi partner, per fornire alle aziende soluzioni sempre più complete e agili, capaci di contribuire allo sviluppo di un lavoro ibrido veramente equanime.