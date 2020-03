Avnet Abacus aggiunge il portafoglio di prodotti Molex BittWare

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e divisione regionale di Avnet, ha esteso l’accordo di distribuzione con Molex inserendo la gamma di prodotti FPGA (field programmable gate array) di BittWare. BittWare, una consociata Molex con sede a Concord, NH, USA, fornisce acceleratori FPGA progettati per aumentare le […]

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e divisione regionale di Avnet, ha esteso l’accordo di distribuzione con Molex inserendo la gamma di prodotti FPGA (field programmable gate array) di BittWare. BittWare, una consociata Molex con sede a Concord, NH, USA, fornisce acceleratori FPGA progettati per aumentare le prestazioni e l’efficienza energetica delle applicazioni, riducendo al contempo il costo totale di gestione di sistemi di elaborazione enterprise, di rete, di archiviazione computazionale e di elaborazione dei segnali.

I prodotti BittWare sono basati sulla tecnologia FPGA di Xilinx, Achronix e altri.

BittWare è l’unico fornitore indipendente di prodotti FPGA capace di soddisfare i requisiti di qualificazione, convalida, ciclo di vita e supporto di livello enterprise dei clienti che acquistano in grandi volumi.

La gamma di prodotti BittWare si basa su schede di accelerazione FPGA corredate da IP e relativi strumenti di progettazione. Gli FPGA sono adatti all’accelerazione hardware di funzioni quali trattamento di pacchetti ed elaborazione parallela per data center e applicazioni AI. Le schede di accelerazione consentono l’adozione della tecnologia FPGA sotto forma di schede di dimensioni standard, riducendo lo sforzo di progettazione hardware e il time to market.

Hagen Goetze, Senior Director Product Marketing di Avnet Abacus, afferma: “Avnet Abacus è un distributore leader nella progettazione e offre un elevato livello di competenza tecnica. La società ha sviluppato negli anni una solida collaborazione di successo con Molex. Ora stiamo inserendo la gamma di acceleratori FPGA BittWare. Le aree chiave che affronteremo con la gamma di prodotti BittWare sono quelle legate a data center, strumentazione e archiviazione NVMe”.

Paul Keenan, Sales Director Distribution Europe per Molex, conclude: “Siamo rimasti colpiti dal successo ottenuto da Avnet Abacus grazie alla partnership con Molex. Questo è vero in particolare per quanto riguarda l’eccellente attività di individuazione e aggiudicazione di nuovi progetti per le soluzioni del portafoglio Molex. Auspichiamo di far crescere la nostra attività in Europa facendo leva sull’eccezionale competenza tecnica, sulla concentrazione verso il cliente e sull’attenzione ai dettagli che il team di Avnet Abacus dimostra costantemente”.

Avnet Abacus è un distributore Molex autorizzato in tutta Europa. Oltre a BittWare, Avnet Abacus distribuisce prodotti di interconnessione, sensori, trasduttori, interruttori, relè e utensileria Molex.