Da oggi in Italia i TV TCL con la tecnologia SQD-Mini LED

TCL, brand attivo a livello globale nell’elettronica di consumo , porta ora sul mercato italiano la propria tecnologia SQD-Mini LED di nuova generazione, integrata nei TV delle nuove serie X11L, C8L e C7, per offrire a un pubblico sempre più ampio la possibilità di vivere anche a casa l’emozione del ‘grande schermo’.

“I segnali che ci arrivano dal mercato sono chiari: vivere un’esperienza cinematografica anche tra le mura domestiche è diventato per i consumatori una vera e propria priorità. In questo senso TCL è in grado di guidare la rivoluzione Mini LED a livello globale, rispondendo a questo bisogno con una delle tecnologie più avanzate disponibile oggi sul mercato.” Ha dichiarato Federico Faravelli, direttore commerciale Consumer Electronics di TCL Italia. “L’SQD-Mini LED rappresenta una svolta concreta nella tecnologia dei display: immagini più nitide, una gestione della luce più precisa e colori riprodotti con maggiore fedeltà. Siamo convinti che questa gamma consoliderà ulteriormente i risultati già positivi, che stiamo registrando nei mercati europei, anche in Italia.”

Il dato

Da un’indagine di Omdia, nel 2025 TCL si è classificata al primo posto nel mondo per le spedizioni di TV Mini LED, con 3,954 milioni di unità spedite (quota di mercato del 31,1%), e al primo posto a livello globale per le spedizioni di TV da 75 pollici e superiori, con 4,938 milioni di unità (quota di mercato del 19,1%). Forte di questo slancio, TCL porta ora i suoi TV SQD-Mini LED anche sul mercato italiano.

La tecnologia SQD-Mini LED – Più luce. Più colori

Al centro della tecnologia SQD-Mini LED si trova il sistema Deep Color System di TCL, progettato per ridurre il color bleeding tra le aree luminose e quelle scure, mantenendo i colori naturali anche nelle scene ad alto contrasto. A questo si aggiunge una copertura del 100% del gamut BT.2020 in tutte le scene, per una riproduzione accurata della saturazione cromatica in ogni condizione – dalla luce solare su superfici metalliche alle insegne al neon in ambienti bui. Dove un TV al 90% BT.2020 mostrerebbe i propri limiti, l’SQD-Mini LED mantiene l’impatto visivo intatto.

Rispetto alle generazioni precedenti, i TV SQD-Mini LED offrono miglioramenti concreti e misurabili, che si traducono direttamente in ciò che lo spettatore vede sullo schermo:

Fino al 33% di miglioramento nelle performance del gamut cromatico, per colori più ricchi e vicini alla realtà.

Fino al 69% di miglioramento nell’accuratezza cromatica puntuale, per una resa più pulita e precisa delle sfumature sottili e dei dettagli fini.

Controllo della luce avanzato

Nelle scene notturne di film e serie TV, luci al neon accese o sequenze dinamiche come inseguimenti in auto, la qualità dell’immagine può degradare: colori sbiaditi, aloni intorno alle luci e perdita di dettagli. L’SQD-Mini LED di TCL riesce a superare queste criticità coordinando luce e colore su tutto lo schermo, filtrando con precisione i cromatismi per eliminare il crosstalk e garantire accuratezza anche nelle sequenze più complesse.

L’effetto alone – uno dei difetti più comuni nel display – emerge in alti contrasti, come sottotitoli chiari su nero, skyline notturni o luci selettive, distraendo lo spettatore dal contenuto. L’ SQD-Mini LED risponde a questo problema attraverso l’All-Domain Halo Control System di TCL, che riduce in modo efficace l’alone visibile attorno agli oggetti luminosi su sfondi scuri. Il risultato è un’immagine più naturale e coinvolgente, in particolare negli ambienti domestici reali, dove le condizioni di luce cambiano nel corso della giornata.

TV SQD-Mini LED X11L: il massimo della tecnologia display

La serie SQD-Mini LED X11L rappresenta l’offerta di punta di TCL, con prestazioni visive di alto livello, audio immersivo Bang & Olufsen e un design ultra sottile da 2,1 cm pensato per integrarsi negli open space contemporanei. Che si tratti di una partita seguita in tempo reale, di un film d’azione o di una serie TV, l’X11L mantiene il pieno controllo dell’immagine: le alte luci restano brillanti, le ombre conservano il dettaglio, senza mai perdere la pulizia dell’insieme.

Queste capacità di basano su specifiche tecnologia all’avanguardia: fino a 20.736 aree di Local Dimming per regolare localmente la luminosità, che può raggiungere un picco di 10.000 nit; il supporto al 100% BT.2020 All Scenes Wide Color Gamut, per una resa cromatica e un contrasto degni di una sala cinematografica, direttamente a casa. Il movimento resta fluido anche nelle scene più veloci grazie a un refresh rate nativo di 144Hz, mentre HDR10+ e Dolby Vision amplificano ulteriormente il contrasto per un’esperienza visiva più vicina alla realtà. Sul fronte audio, l’X11L si affida alla firma di Bang & Olufsen, per un suono nitido e avvolgente senza necessità di dispositivi aggiuntivi. Il profilo da 2 cm e il retro piatto facilitano l’installazione a filo parete, anche nei grandi formati da 75, 85 e 98 pollici.

TCL C8L SQD-Mini LED TV C8L La serie porta l’esperienza SQD-Mini LED nel segmento premium, pensato per tutta la famiglia: grandi schermi coinvolgenti, un design minimalista curato e un audio all’altezza di una vera sala cinema. Con una luminosità di picco che può raggiungere i 6.000 nit e fino a 4.032 aree di Local Dimming, contrasto e dettaglio vengono preservati in ogni tipo di scena, dalle più luminose alle più buie. La copertura fino al 100% della Wide Color Gamut BT.2020 All Scenes assicura immagini sempre vivide e ricche di colore. Il pannello WHVA 2.0 Ultra garantisce infine una visione ad ampio angolo con contrasto elevato e colori accurati, anche guardando il televisore di lato. La frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz assicura movimenti fluidi e privi di sfocature, mentre il sistema audio Bang & Olufsen con Dolby Atmos aggiunge profondità e chiarezza sonora, senza bisogno di apparecchiature audio aggiuntive. Il C8L è pensato per chi cerca un’esperienza home theater completa, capace di unire un impatto visivo di alto livello alla versatilità di tutti i giorni. La serie C8L adotta una soluzione Virtually ZeroBorder, con cornici nere praticamente impercettibili grazie a materiali compositi di alta gamma sviluppati internamente e una prima architettura proprietaria. Il design Ultra Slim è reso possibile dalla tecnologia Micro-OD e dal pannello posteriore monoscocca, che garantiscono immagini immersive e a tutto schermo.

TCL C7L SQD-Mini LED TV La serie C7L amplia la gamma SQD-Mini LED applicando gli stessi principi di controllo della luce e precisione cromatica, in una configurazione pensata per essere più accessibile. Streaming, gaming e televisione in diretta traggono vantaggio da una luminosità di picco che raggiunge i 3.000 nit HDR e 2.176 aree di Local Dimming, per un contrasto deciso e immagini sempre brillanti nella visione quotidiana. La frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz, il Game Accelerator VRR a 288Hz in Full HD e il supporto HDMI 2.1 assicurano un gameplay fluido e reattivo anche nei momenti più intensi. Grazie al Game Accelerator VRR a 288Hz in Full HD, il C7L è la scelta ideale per i gamer che cercano movimenti ultra-fluidi e reattivi, senza cali di prestazioni nei momenti di gioco decisivi. Il pannello HVA 2.0 Pro riduce i riflessi anche negli ambienti molto luminosi e offre angoli di visione fino a 178 gradi, per godersi i contenuti da qualsiasi punto della stanza. Infine, sebbene la qualità immagine sia spesso al centro dell’attenzione, il suono riveste un ruolo altrettanto cruciale per un’esperienza immersiva. Il TCL C7L integra Dolby Atmos con audio by Bang & Olufsen, creando un soundstage più ampio e spaziale direttamente dal TV: dialoghi nitidi in film e serie, effetti di fondo e musica più presenti, per scene più coinvolgenti senza apparecchi extra. Per molte famiglie, ciò significa godere di un’esperienza cinematografica autentica dal solo televisore, con l’opzione di estendere il setup con possibili diffusori aggiuntivi.