Check Point premia la distribuzione di Arrow Electronics

Check Point Software Technologies, specialista in soluzioni per la sicurezza informatica a livello globale ha conferito ad Arrow Electronics il premio come “Miglior Distributore strategico dell’anno”.

Nella cornice dell’annuale CPX 360 Cyber Security Summit and Expo di Check Point, tenutosi a Vienna lo scorso febbraio, la conferma delle ottime performance commerciali di Arrow e della sua capacità di allinearsi alle guideline strategiche di Check Point nel corso del 2019.

Come riferito in una nota ufficiale da Olivier Huck, head of European Channel di Check Point: «Questo premio conferma l’eccellenza di Arrow nella distribuzione a valore aggiunto e la sua capacità nel seguire le indicazioni strategiche di Check Point, che ha permesso di superare gli obiettivi e di aumentare le vendite in modo significativo nell’ultimo anno. Il team di Arrow ha un’eccellente conoscenza delle nostre tecnologie di sicurezza CloudGuard – come dimostra l’integrazione di CloudGuard in ArrowSphere – ed è estremamente proattivo nel guidare la consapevolezza degli utenti finali e nel condividere le proprie conoscenze con i VAR. Ciò contribuisce ad accelerare la crescita del business attraverso tutti i rivenditori. Arrow è un partner a grandissimo valore».

La conferma arriva anche da Nicholas Bannister, Senior Director and Head of Networking and Security del Business EMEA di Arrow Enterprise Computing Solutions: «Abbiamo recentemente annunciato di aver integrato, come primo cloud marketplace provider, la soluzione CloudGuard IaaS di Check Point nella nostra piattaforma ArrowSphere, e siamo orgogliosi di aver vinto questo importante premio. Ora, con l’accesso al managed service provider program di Check Point attraverso ArrowSphere, siamo entusiasti di poter offrire al canale europeo una gamma ancora più ampia di soluzioni di sicurezza informatica altamente sofisticate».