Schneider Electric rinnova il portale per la formazione tecnica

La costante evoluzione tecnologica e normativa chiede ai professionisti di stare al passo con il cambiamento: digitalizzazione, corsi online e da remoto e una formazione continua, per stare al fianco dei professionisti del settore elettrico nella gestione dell’energia in tutte le applicazioni

Schneider Electric rinnova il suo portale per la formazione tecnica, confermando l’impegno dell’azienda nel sostenere i professionisti italiani con un’offerta che consenta loro di stare al passo con l’evoluzione tecnologica, operativa e normativa.

In un mercato sempre più affollato e competitivo, competenze approfondite e innovative sono un fattore differenziante per il successo di un’attività e per la reale soddisfazione dei clienti.

“La formazione tecnica è nel DNA di Schneider Electric e l’attenzione alle competenze è uno degli elementi più importanti nella nostra cultura aziendale” spiega Dario Pastorelli, Responsabile Formazione Tecnica di Schneider Electric. “E’ un impegno molto intenso per noi: nel 2019 abbiamo erogato oltre 700 corsi, con oltre 15.000 presenze”.

Il digitale è fonte di sfide ma anche di opportunità: infatti il nuovo portale è stato ripensato nell’ottica di un rafforzamento dell’offerta di e-learning, supportata da una piattaforma di Learning Management System dedicata, che semplifica la gestione, la distribuzione, l’analisi dei programmi di formazione online.

Tutti i corsi sono progettati ed erogati da tecnici specialisti delle varie tematiche e hanno il fine di diffondere competenze specifiche e una cultura di attenzione alla gestione dell’energia, che è fondamentale per ogni settore; oltre ai numerosi corsi disponibili, su richiesta è possibile creare anche dei contenuti personalizzati.

Con la nuova piattaforma digitale, Schneider Electric arricchisce i corsi erogati da remoto con maggiori funzionalità di comunicazione – che permettono ad esempio di interagire e contattare i docenti in una vera e propria aula virtuale – e offre maggiori possibilità di personalizzare l’apprendimento in ottica di tempi, costi, e logistica; la piattaforma, inoltre, è pronta per accogliere contenuti di approfondimento e video didattici.

Il nuovo portale formazione tecnica è ottimizzato per la navigazione assicurando una ricerca facilitata dei contenuti. Grazie a una veste grafica accattivante e intuitiva, è possibile individuare le tematiche e le tipologie di corsi. La scelta del corso giusto è facilitata dalla disponibilità per ognuno di una scheda tecnica che dettaglia gli obiettivi, gli argomenti, la durata tra teoria ed esercitazioni; a questo si aggiungono i requisiti e le conoscenze richieste per partecipare al corso.

Sono disponibili varie tipologie di percorsi.

Corsi in aula con 10-12 persone e della durata minima di 8 ore fino a una intera settimana. Tutti i corsi sono composti da una parte teorica e una parte pratica.

Corsi online composti da brevi video didattici fruibili singolarmente e in tempi diversi in modalità online. La durata di questi corsi dipende dalla tematica trattata.

Incontri tecnici, ovvero meeting con numero chiuso durante i quali vengono presentate novità normative e legislative e soluzioni tecniche.

Web seminar, dei veri e propri corsi dove docente e interlocutori interagiscono via chat in un’aula virtuale. La durata è di circa 3 ore e non è previsto il numero chiuso.

Corsi tecnici in aula virtuale (con connessione da remoto) che permetto di far partecipare i clienti da remoto senza doversi spostare dai propri luoghi interagendo con i docenti come se fossero in aula.

I corsi si rivolgono a progettisti, installatori, system integrator e aziende utenti e trattano tematiche quali automazione e controllo, distribuzione elettrica, building automation, energy management, packaging solutions, KNX, Secure Power.

Ma c’è anche un altro pubblico interessato: sono gli studenti che frequentano i percorsi di alternanza scuola lavoro in Schneider Electric – 1.300 solo nell’ultimo anno scolastico 2018/19 – cui è dato accesso alla piattaforma per poter continuare ad apprendere, anche dopo aver terminato l’esperienza.

Alla fine di ogni corso può essere effettuato un test per valutare le nuove competenze e viene rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, Schneider Electric può rilasciare i crediti formativi per i periti industriali secondo la direttiva in vigore. Infine, per le esigenze più specifiche, Schneider Electric è a disposizione per creare corsi ad hoc erogati presso l’azienda richiedente.

Come accedere al portale

Per accedere al portale registrarsi sul sito https://www.se.com/it/it/work/support/technical-training/ dove è a disposizione un video tutorial che spiega come effettuare la registrazione e come consultare l’offerta.