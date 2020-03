Da D-Link uno Smart Working Essential Kit

Ecco tutti i prodotti di D-Link che aiutano a lavorare da casa con performance da ufficio

A fronte di queste settimane di “assenza forzata” dall’ufficio, senza una connessione affidabile e stabile come quella aziendale, D-Link consiglia a tutti i lavoratori lo Smart Working Essential Kit.

Per garantire le massime performance lavorative anche da casa, il kit propone soluzioni ideali e flessibili per non avere nessun problema con la conessione casalinga, pensate per trasformare l’infrastruttura domestica in una rete professionale.

In questo periodo le connessioni sono sovraffollate per la grande utenza che lavora da casa, per i ragazzi che seguono le lezioni online e le famiglie che guardano film e serie TV in streaming. La soluzione può essere il miglioramento delle prestazioni del wi-fi.

Come espandere la connessione internet in tutta la casa

Il modem-router DVA-5593 riduce al minimo la congestione del traffico per fornire connessioni più stabili e streaming fluidi, grazie a una Wi-Fi AC Wave 2 fino a 2200 Mbps e una tecnologia MU-MIMO integrata. Già adatto per i piccoli uffici grazie alla tecnologia VoIP e la modalità failover, il modem-router è compatibile sia con connessione FTTH che ADSL/VDSL.

Inoltre, dispone di due firewall attivi integrati per proteggere la rete locale da intrusioni.

Trovare l’angolo per lo smart working adatto non è una cosa facile. In alcune zone della casa la connessione può non essere potente abbastanza e il sovraffollamento di dispositivi non aiuta nessun lavoratore.

Estendere il segnale in tutta casa con repeater, wireless mesh e powerline può essere una soluzione. Con il sistema wi-fi mesh COVR-1102 è possibile espandere e potenziare la connessione internet in tutta la casa, mantenendo una protezione adeguata grazie al protocollo di sicurezza Wi-Fi WPA3.

Un dispositivo mobile che molte volte viene sottovaluto, ma che ha un’elevata utilità è l’adattatore USB-C. Questo strumento permette di collegare dispositivi multipli, caricare lo smartphone, scaricare file di grandi dimensioni, mantenendo un’ottima connessione via cavo. Con il DUB-M420 è possibile semplificare lo smart working, moltiplicando la connettività.