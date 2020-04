Elmat distribuisce ZKTeco

A partire da questo mese Elmat commercializza i prodotti ZKTeco, soluzioni per la sicurezza basate sulla biometria integrata per la videosorveglianza, il controllo accessi, il controllo perimetrale e la gestione delle presenze

Più in dettaglio, ZKTeco è una compagnia multinazionale specializzata in produzione e sviluppo di tecnologia biometrica per la rilevazione delle presenze e soluzioni di sicurezza. Questa tecnologia, integrata a internet diventa applicabile in diversi settori, dalle aziende alle organizzazioni, fino alle smart cities.

I vantaggi per il system integrator che si occupa di sicurezza sono due: la certezza di avere prodotti che sfruttano una tecnologia davvero innovativa e la possibilità di acquistare prodotti completi e pronti all’uso.

La tecnologia innovativa è la biometria. Interessante è l’algoritmo di riconoscimento del palmo e del flusso venoso che consente la lettura anche a 60 cm dal dispositivo, senza contatto fisico. Soluzioni come questa sono molto utili, per esempio, nel settore dell’assistenza sanitaria.

Il fatto di avere a disposizione uno strumento completo riduce i tempi di progettazione e installazione perché così il system integrator non ha la necessità di integrare tecnologie diverse, evitando problemi di customizzazione e sviluppo. ZKBioSecurity, per esempio, è una piattaforma di sicurezza web based “tutto in uno” che contiene moduli integrati multipli, come controllo ascensori, moduli per hotel, gestione dei visitatori, vigilanza e collegamenti video.

Tutte le soluzioni ZKTeco, comunque, sono integrabili con altri prodotti, oltre che scalabili. Inoltre il system integrator può integrare i dispositivi OEM per realizzare una propria proposta tecnologica e customizzare i device.

Ecco alcune delle applicazioni della tecnologia ZKTeco:

Moduli biometrici integrati OEM per il riconoscimento facciale, palmare, delle impronte o riconoscimento multimodale dell’impronta della vena;

Tecnologia biometrica per la videosorveglianza e la video analisi;

Tecnologia biometrica per il controllo accessi di un edificio, anche con serrature intelligenti;

Prodotti per ispezioni di sicurezza (metal detector fissi e portatili, barriere stradali, strisce chiodate , dissuasori, sistema di videocontrollo veicolo);

Controllo accessi veicolare e pedonale (barriere e tornelli);

Gestione dei parcheggi e riconoscimento targhe;

Terminali POS biometrici.

Elmat ha scelto ZKTeco proprio per il fatto di essere una soluzione innovativa e completa: “Nella tecnologia biometrica,” afferma Pierpaolo Amadori, Business Development Manager di Elmat “noi vediamo il futuro della sicurezza. Siamo abituati da sempre a guardare oltre le tecnologie che già abbiamo e ci piacciono le realtà che non smettono mai di testare e sperimentare. Basti pensare che ZKTeco ha circa 3000 dipendenti di cui oltre 1000 sono impegnati proprio nella ricerca e sviluppo”.